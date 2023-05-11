Образовательный форум в НГУ собрал студентов со всей России

В университете проходит форум «Инженерия биологических систем: достижение технологического суверенитета».
В Новосибирском государственном университете стартовал образовательный форум «Инженерия биологических систем: достижение технологического суверенитета». Интенсив для участников Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал» проходит с 10 по 13 мая. Площадка собрала мотивированных студентов направления «Биотехнология» из 17 регионов РФ.
Программа образовательного форума насыщена мастер-классами по биоинформатике, биофизике, Python и обработке данных. Участники смогут посетить лаборатории молекулярной биологии, генной инженерии, микробиологии, биофизики. На протяжении трех дней ведущие учёные НГУ, институтов Новосибирского Академгородка, а также представители индустриальных компаний проведут для ребят познавательные лекции.
«Надеюсь, Новосибирск запомнится вам как научная и инновационная столица России, и в будущем многие из вас вернутся сюда, чтобы строить карьеру – Новосибирская область для вас открыта!», – подчеркнул министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, обращаясь к участникам образовательного форума.
Участники образовательного форума смогут прикоснуться к «практикам будущего», познакомиться с выдающимися учеными и ведущими специалистами известных биотехнологических компаний. Помимо прочего, обширная культурная программа позволит участникам посетить с экскурсиями научные лаборатории и биотехнологические производства, Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» Института катализа СО РАН, Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера.
«В рамках организованного НГУ форума «Инженерия биологических систем: достижение технологического суверенитета» студенты из 35 российских вузов смогут получить уникальный практический опыт в области биофизики, генной инженерии и биоинформатики, посетить мастер-классы и экскурсии на биотехнологические производства. «Я – профессионал» дает полный спектр возможностей для успешной профессиональной реализации», – отметила руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
16+
Комментарии (0)