Образовательный форум в НГУ собрал студентов со всей России

Участники образовательного форума смогут прикоснуться к «практикам будущего», познакомиться с выдающимися учеными и ведущими специалистами известных биотехнологических компаний. Помимо прочего, обширная культурная программа позволит участникам посетить с экскурсиями научные лаборатории и биотехнологические производства, Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» Института катализа СО РАН, Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера.

«В рамках организованного НГУ форума «Инженерия биологических систем: достижение технологического суверенитета» студенты из 35 российских вузов смогут получить уникальный практический опыт в области биофизики, генной инженерии и биоинформатики, посетить мастер-классы и экскурсии на биотехнологические производства. «Я – профессионал» дает полный спектр возможностей для успешной профессиональной реализации», – отметила руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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