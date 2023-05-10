18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

В НГТУ НЭТИ откроют направление по изучению биофизики

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

С нового учебного года на физико-техническом факультете стартует направление «Биофизика и биотехнологии».

«Кафедра биофизического профиля расположится в Институте ядерной физики СО РАН. Общие специальности студенты будут изучать в НГТУ НЭТИ. После второго курса состоится распределение, часть студентов будут обучаться и работать в ИЯФ СО РАН, где оборудованы аудитории для этого, кто-то – в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", кто-то – в фармкомпаниях», – рассказала доцент кафедры электрофизических установок и ускорителей НГТУ НЭТИ кандидат биологических наук Екатерина Литвинова.

По ее словам, активное развитие биологии требует постоянного совершенствования материального обеспечения, создания и обслуживания новых приборов, а также людей, способных на нем работать. Специалисты, обладающие профессиональными навыками в области физики и математики, при работе с научным оборудованием должны понимать, как устроены биологические объекты, которые на нем изучаются.

«На кафедре физико-технического факультета было принято решение создать биофизический профиль, чтобы специалисты, которые хорошо знают математику и физику, могли осваивать дополнительно биологические дисциплины и были востребованы на рынке в областях, где используют передовые технологии», – добавила Екатерина Литвинова.

С начала учебного года программа запускается для бакалавриата, к окончанию обучения первого выпуска создадут магистерскую программу и аспирантуру. Первый набор на новое направление составит 15 бюджетных мест.

Фото: 2ГИС

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: