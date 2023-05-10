Новосибирские родители смогут задать вопросы о проведении ГИА руководителю Рособрнадзора

Горячая линия, посвященная проведению государственной итоговой аттестации в 2023 году, пройдет в Ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 16 мая в 14:00 мск.

Трансляция будет вестись в прямом эфире в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев и специалисты ведомства ответят на самые актуальные вопросы выпускников, их родителей и учителей, касающиеся:

проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в основной и дополнительный периоды 2023 года;

процедуры проведения экзаменов;

особенностей сдачи ЕГЭ и ОГЭ различными категориями участников;

содержания экзаменационных материалов;

особенностей сдачи ЕГЭ и ОГЭ выпускниками из новых и приграничных регионов;

мер безопасности, которые будут применяться при проведении экзаменов;

процедуры апелляции и пересдачи ЕГЭ в 2023 году.

В настоящее время принимаются вопросы по электронной почте ege2023@obrnadzor.gov.ru и в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».