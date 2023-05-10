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Новосибирские родители смогут задать вопросы о проведении ГИА руководителю Рособрнадзора

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Можно будет узнать об особенностях сдачи экзаменов для разных категорий участников, содержании экзаменационных материалов, процедуре апелляции, о пересдаче и других принципиальных моментах.

pixabay.com

Горячая линия, посвященная проведению государственной итоговой аттестации в 2023 году, пройдет в Ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 16 мая в 14:00 мск.

Трансляция будет вестись в прямом эфире в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев и специалисты ведомства ответят на самые актуальные вопросы выпускников, их родителей и учителей, касающиеся:

  • проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в основной и дополнительный периоды 2023 года;
  • процедуры проведения экзаменов;
  • особенностей сдачи ЕГЭ и ОГЭ различными категориями участников;
  • содержания экзаменационных материалов;
  • особенностей сдачи ЕГЭ и ОГЭ выпускниками из новых и приграничных регионов;
  • мер безопасности, которые будут применяться при проведении экзаменов;
  • процедуры апелляции и пересдачи ЕГЭ в 2023 году.

В настоящее время принимаются вопросы по электронной почте ege2023@obrnadzor.gov.ru и в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».

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