В программу Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра могут включить 17 новых проектов

Это проекты сферы прорывных технологий в медицинской отрасли и сельском хозяйстве.
В правительстве Новосибирской области состоялось очередное заседание наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр» (СиббиоНОЦ) под председательством губернатора Андрея Травникова.
Глава региона подчеркнул, что статус «портфельного проекта» СиббиоНОЦ – это не пожизненный его статус. «Необходимо регулярно, не менее одного раза в год, проводить ревизию. Если инициаторы проекта или потеряли к нему интерес, или ожидаемые результаты исследований не подтвердились, то такие бесперспективные проекты надо исключать из портфеля. Да, исследовательская, внедренческая деятельность – это всегда определённые риски, и поправки по срокам вправо допустимы. Но надо оставлять только перспективные идеи».
О реализации программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня СиббиоНОЦ доложил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.
Подробно были представлены проекты: «Система организации оказания хирургической помощи больным с приобретенными дефектами костей черепа с применением новых материалов, информационных и аддитивных технологий» (ННИИТО); «Развитие производства изделий из высокотехнологичного композитного материала, предназначенных для изготовления ортопедических протезов»; «Разработка экологически безопасных технологий ускоренного семеноводства районированных сортов картофеля»; «Производство ветеринарного средства на основе амфифильной высокополимерной дрожжевой РНК «Виталанг-2». Высокоактивный противовирусный ветеринарный препарат».
На заседании наблюдательного совета СиббиоНОЦ были представлены новые проекты в области здравоохранения и сельского хозяйства – 17 из них рекомендованы для включения в программу СиббиоНОЦ.
Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев особо отметил меры поддержки, оказываемые Правительством региона в рамках областного конкурса по трансферу технологий в промышленное производство. Для участников СиббиоНОЦ размер предоставляемой на паритетных условиях субсидии на реализацию инновационных проектов в 2023 году увеличен с 3 до 5 миллионов рублей, а для компаний, действующих более года – до 10 млн рублей.
Ключевые задачи программы деятельности СиббиоНОЦ: создание системы трансфера результатов исследований и разработок в востребованные экономикой и обществом продукты и услуги; совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров в сфере деятельности СиббиоНОЦ; создание и реализация эффективных механизмов управления центром.
Сейчас в СиббиоНОЦ входят 7 вузов, 9 научных институтов и 31 организация реального сектора экономики. После внесения изменений число этих организаций возрастёт до 48. Соответственно, в 2023 году ожидается увеличение объёма выполненных работ, завершившихся изготовлением, предварительными и приёмочными испытаниями опытного образца (опытной партии) – с 371 млн до 396 миллионов рублей.
Тематика разработок, ведущихся участниками НОЦ: технологии ускоренной селекции растений и животных; ветеринарные технологии; автоматизация, роботизация и цифровые технологии в АПК; технологии органического с/х; агроэкологические технологии; приборы, машины и механизмы в АПК; клеточные технологии и генная инженерия; биоинформатика; промышленные биотехнологии; онкология; высокотехнологичная медицина и медицинское приборостроение; персонализированная медицина.
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