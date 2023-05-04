В программу Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра могут включить 17 новых проектов

На заседании наблюдательного совета СиббиоНОЦ были представлены новые проекты в области здравоохранения и сельского хозяйства – 17 из них рекомендованы для включения в программу СиббиоНОЦ.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев особо отметил меры поддержки, оказываемые Правительством региона в рамках областного конкурса по трансферу технологий в промышленное производство. Для участников СиббиоНОЦ размер предоставляемой на паритетных условиях субсидии на реализацию инновационных проектов в 2023 году увеличен с 3 до 5 миллионов рублей, а для компаний, действующих более года – до 10 млн рублей.

Ключевые задачи программы деятельности СиббиоНОЦ: создание системы трансфера результатов исследований и разработок в востребованные экономикой и обществом продукты и услуги; совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров в сфере деятельности СиббиоНОЦ; создание и реализация эффективных механизмов управления центром.

Сейчас в СиббиоНОЦ входят 7 вузов, 9 научных институтов и 31 организация реального сектора экономики. После внесения изменений число этих организаций возрастёт до 48. Соответственно, в 2023 году ожидается увеличение объёма выполненных работ, завершившихся изготовлением, предварительными и приёмочными испытаниями опытного образца (опытной партии) – с 371 млн до 396 миллионов рублей.

Тематика разработок, ведущихся участниками НОЦ: технологии ускоренной селекции растений и животных; ветеринарные технологии; автоматизация, роботизация и цифровые технологии в АПК; технологии органического с/х; агроэкологические технологии; приборы, машины и механизмы в АПК; клеточные технологии и генная инженерия; биоинформатика; промышленные биотехнологии; онкология; высокотехнологичная медицина и медицинское приборостроение; персонализированная медицина.