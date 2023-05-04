В Новосибирской области запустили платформу для инноваторов и бизнеса «Идея»

Новая коммуникационная платформа позволит инвесторам и инноваторам находить друг друга, и на условиях партнерства создавать новые либо развивать действующие высокотехнологичные бизнесы. Проект реализован при поддержке министерства науки и инновационной политики Новосибирской области.

Презентация коммуникационной платформы «Идея» состоялась в центре «Мой бизнес». «Инновации – это достаточно сложный продукт, и от создания до внедрения, выпуска инновационной продукции, существует множество рисков, – отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев. – Не всегда ученые и предприниматели понимают друг друга, не могут реализовать, казалось бы, очевидные выгоды от сотрудничества. Платформа «Идея», созданная по инициативе новосибирского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», интересна тем, что на ней собираются проекты разной степени готовности, которые могут заинтересовать инвесторов, позволяют им находить возможность взаимодействия. Задача министерства – повысить эффективность такого сотрудничества».

Как сообщил председатель регионального отделения «Опоры России» Игорь Салов, на платформе уже зарегистрировано около 20 проектов, интерес к ее работе проявляют инвесторы Сибири, Урала и Дальнего Востока. Добавление проектов на платформу будет производиться по заявлению руководителей компании после экспертизы специалистами «Опоры России».

Развитию инновационного предпринимательства в Новосибирской области будет также способствовать соглашение, подписанное Новосибирским областным отделением «Опоры России» и министерством науки и инновационной политики региона. Как рассказал Вадим Васильев, министерством предоставляются различные меры господдержки инновационной деятельности: субсидии субъектам инновационной деятельности на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия. «По условиям конкурса, предприятия могут получать субсидии из бюджета при условии софинансирования в таком же объеме своих проектов по выпуску инновационной продукции. В 2023 году размер субсидии составит 3, 5 или 10 миллионов рублей, что позволит заниматься достаточно большими наукоемкими проектами. Очень важно, что результаты реализации этих проектов охватывают не только наш регион, но и всю страну, а также могут быть применены и за ее пределами», – добавил министр.