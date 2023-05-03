В Новосибирске открылась школа с атриумом, скалодромом и мобильным планетарием

Замгубернатора Сергей Нелюбов принял участие в открытии новой средней образовательной школы № 220 в Новосибирске, построенной по принципиально новому проекту в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Школа рассчитана на 825 учащихся. Сегодня она приняла первых учеников – первоклассников и учащихся вторых классов.

Новая четырёхэтажная школа с атриумом в Октябрьском районе Новосибирска, в микрорайоне «Европейский берег», создана по нетиповому проекту, разработанному с учетом современных требований образовательного процесса.