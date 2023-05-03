В Новосибирске открылась школа с атриумом, скалодромом и мобильным планетарием

В инновационной школе есть кабинеты-лаборатории, спальня-игровая и даже сити-ферма для выращивания растений.
Замгубернатора Сергей Нелюбов принял участие в открытии новой средней образовательной школы № 220 в Новосибирске, построенной по принципиально новому проекту в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Школа рассчитана на 825 учащихся. Сегодня она приняла первых учеников – первоклассников и учащихся вторых классов.
Новая четырёхэтажная школа с атриумом в Октябрьском районе Новосибирска, в микрорайоне «Европейский берег», создана по нетиповому проекту, разработанному с учетом современных требований образовательного процесса.
От лица Андрея Травникова учеников и их родителей со знаковым событием поздравил замгубернатора Сергей Нелюбов. «Реализация проекта находилась на личном контроле Губернатора Новосибирской области. Проект нестандартный, нетиповой. Здесь много открытых пространств, отдельный атриум, лофт-зоны, где будут общаться дети, а также проводиться воспитательные мероприятия. Это предполагает, что здесь нужно искать новые формы работы с учениками», – отметил он.
Сергей Нелюбов напомнил, что правительство региона реализует в этом году масштабную программу школьного строительства. Школа № 220 – первая из 10 школ, которые в 2023 году планируется сдать в Новосибирске, еще 4 школы построят в районах области.
Сегодня в школе № 220 начали обучение 7 первых классов, 5 вторых классов. Ребята перешли сюда вместе с учителями из соседних школ. В течение лета здесь будут проводится профильные смены, а с 1 сентября учреждение заработает на полную мощность. Ввод объекта образования разгрузит соседние школы.
Образовательное пространство организовано нестандартно. В учебном заведении предусмотрен отдельный блок для начальной школы, специальные кабинеты-лаборатории, вместительная столовая на 413 мест, учебные кабинеты, спальня-игровая, кабинеты индивидуальных занятий, кабинет дополнительного образования, малый и большой спортивные залы со скалодромом, лаборантские, библиотека с книгохранилищем, мастерские. Помещения имеют возможность трансформироваться в зависимости от поставленных задач. Оснащение кабинетов современным оборудованием и мебелью произведено согласно всем современным требованиям и стандартам. В учебном заведении есть собственный мобильный планетарий и сити-ферма для выращивания растений.
Вместо традиционного актового зала в школе запроектирован атриум. Он устроен как многофункциональное, гибкое пространство с деревянной лестницей-трибуной для организации событий различного масштаба: лекций, концертов, театральных выступлений и отдыха между классами. Рядом находятся спортивные залы, зона рекреации, столовая, со столовая, музыкальный и хореографический классы.
Здесь имеется порядка 10 различных мастерских: мастерская изобразительного искусства с зоной гончарного искусства, музыкальный класс, мастерская для технического творчества и ИТ-полигон, многопрофильная мастерская современного домоводства, мастерская дизайна и художественного моделирования, проектный офис технологического кластера, экспериментаниум и лаборатория окружающего мира.
Фото: nso.ru
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