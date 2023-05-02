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Сколько новосибирских вузов попали в рейтинг лучших по России?

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Самое высокое место среди вузов нашего города занял НГТУ НЭТИ — 40-е по стране.

Рейтинг лучших вузов России составили аналитики hh.ru. В топ были включены учебные заведения, выпускники которых, по мнению экспертов, являются самыми востребованными специалистами на кадровом рынке.

Места в рейтинге распределялись на основании пяти параметров: популярность вуза в своем регионе, востребованность выпускников вуза у работодателей, уровень ожидаемых зарплат выпускников, опыт работы выпускников и текущая трудоустроенность выпускников.

В список лучших попали 405 вузов страны, в том числе 10, расположенных в Новосибирске. Причем два из них оказались в топ-100. Так, НГТУ занял 40-е место, НГУ — 91-е, СГУПС — 133-е, НГУЭУ — 138-е, СибУПК — 148-е, НГПУ — 161-е, СибГУТИ — 217-е, НГМУ — 316-е, НГАУ — 344, а также НГАСУ — последнее, 405-е место.

«Любопытно, что при этом по востребованности выпускников вуза у работодателей лидерами в Новосибирской области стали Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК) – 16,3 балла, а также Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ) – 14 баллов. По зарплатным ожиданиям лидируют выпускники Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ) – они в среднем, рассчитывают на зарплату в 50 тыс.руб», — говорят аналитики.

Фото: 2ГИС

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