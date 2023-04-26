Более 45 тысяч новосибирских школьников сдадут выпускные экзамены в этом году

Менее чем через месяц в Новосибирской области стартует основной этап проведения экзаменационной кампании 2023 года по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. В этом году для участия в основном этапе государственной итоговой аттестации зарегистрировано порядка 48,5 тысяч человек, из них более 45 тысяч выпускников 9 и 11 классов.

«Государственная итоговая аттестация 2023 году будет проходить в штатном режиме. Особых изменений в процедуре проведения ГИА нет. Экзамен по информатике и ИКТ в 9 и 11 классах в этом году пройдет в Новосибирской области в компьютерной форме», – рассказал на пресс-конференции министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

В 2023 году ГИА проходит в три периода. Досрочный: ЕГЭ с 20 марта по 19 апреля, ОГЭ с 21 апреля по 16 мая. Участие в досрочном периоде ЕГЭ приняли 228 человек. Основной период ГИА-9 и ГИА-11 пройдет с 24 мая по 1 июля. В основной период экзаменационной кампании планируется задействовать для ГИА-11 130 пунктов проведения экзаменов, для ГИА-9 248 пунктов. Дополнительный период проведения ГИА будет проходить с 4 по 23 сентября.

Выбор предметов в 2023 году стабилен. По прежнему самым популярным на ЕГЭ из предметов по выбору является обществознание, его выбрали 7 197 человек (52,8%). На втором месте математика профильного уровня – 5 723 человека (42,0%). Затем идут информатика, которая сдается полностью на компьютере – 3 289 человек (24,2%), история – 2 560 (18,8%), биология – 2190 (16,1%). По ОГЭ наиболее востребованными предметами являются обществознание – 57,0% выпускников, география – 41,4%, информатика – 39,3%, биология – 23,7%.

Как и в прошлые годы объективности и прозрачности проведения ГИА будет уделено особое внимание. Во всех пунктах проведения экзаменов весь период экзаменов будут работать около 1000 общественных наблюдателей как регионального, так и федерального уровня, в том числе и более 200 онлайн наблюдателей. Все пункты ЕГЭ оборудованы системой видеонаблюдения в режиме онлайн, а в пунктах ГИА-9 видеонаблюдение будет осуществляться в режиме оффлайн. Проверка экзаменационных работ участников будет осуществляться членами предметных комиссий Новосибирской области, состоящей из учителей общеобразовательных школ и преподавателей вузов г. Новосибирска. В 2023 году, как и в 2022 году, будет организована дистанционная работа конфликтной комиссии Новосибирской области.

Директор Новосибирского института мониторинга и развития образования Наталья Ярославцева, в свою очередь, добавила, что в этом году у ребят, проходящих государственную итоговую аттестацию, есть возможность заменить уровень сложности экзамена по математике – базовый или профильный – за две недели до ЕГЭ.