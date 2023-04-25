В Кировском районе Новосибирска стартовало строительство школы более чем на тысячу мест

В 2023 году в Новосибирской области построят шесть школ на 5775 мест в рамках реализации концессионных соглашений. В настоящее время стартовали работы на площадке по возведению школы по ул. Николая Сотникова в Новосибирске, еще по четырем школам получена государственная экспертиза на проектно-сметную документацию.

Все объекты планируется сдать в кратчайшие сроки – ввод намечен на конец 2023 года. С ходом работ на стройплощадке по ул. Сотникова 21 апреля ознакомился заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

«Город Новосибирск – это самая востребованная территория для создания школьных мест, поэтому именно в областном центре дополнительно строится шесть концессионных школ – четыре школы по 1100 мест, одна школа на 826 и одна – на 550 мест, – подчеркнул Сергей Нелюбов. – Концессионные соглашения были заключены в декабре 2021 года, с концессионером взаимодействуем в особом режиме, строительство всех объектов ведется под контролем Правительства региона».

Реализацию мероприятий по проектированию и строительству школ в рамках концессионных соглашений в Новосибирской области ведет ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение», как прокомментировал ее генеральный директор Отто Сопроненко, договоры генподряда на строительство 6 школ на 5775 мест заключены концессионером в 2022 году.

«Достаточно много времени у нас ушло на проектирование объектов, получение документов по техническим присоединениям, эти задачи мы при поддержке Правительства региона практически решили. В настоящее время получено разрешение на строительство и начаты работы по школе на ул. Николая Сотникова. Для ускорения создания объектов образования и снижений рисков непоставки и удорожания материалов и средств обучения и воспитания была произведена ранняя закупка материалов и оборудования. В настоящее время завозятся конструкции железобетона, работы производятся с применением новейших технологий, опыт возведения объектов в кратчайшие сроки у нас имеется. Завершение строительства всех 6 объектов запланировано на декабрь 2023 года», – прокомментировал Отто Сопроненко.

Работы на площадке возведения общеобразовательной школы на 1100 мест по ул. Николая Сотникова в Кировском районе г. Новосибирска общей площадью около 16 тысяч кв. м уже стартовали. Выполнены работы по разработке котлована, временному электроснабжению, производится подготовка под монтаж фундамента и каркаса, ведется поставка ЖБИ, начаты работы по устройству фундамента под ИТП, производится закупка материала для отделки помещений, технологического оснащения. Также в рамках концессии в регионе будут построены школы по ул. Спортивная, ул. Виктора Шевелева, ул. Пролетарская, ул. Татьяны Снежиной, ул. Большая в Новосибирске.