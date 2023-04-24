В новосибирском правительстве обсудили проведение государственной итоговой аттестации-2023

Губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания рассмотрел вопросы подготовки региона к проведению государственной итоговой аттестации в 2023 году. О готовности к проведению экзаменов главе региона доложил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Андрей Травников отметил важность привлечения родителей выпускников к участию в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»: «Расширяйте практику ГИА для родителей, а то некоторые наши сверстники забыли, что они в свое время сами сдавали выпускные экзамены, да потом ещё вступительные в институты, университеты. Пусть все попробуют».

Акция дает родителям уникальную возможность на собственном опыте познакомиться с правилами, процедурой и заданиями ЕГЭ, объяснить их своим детям и помочь им правильно настроиться перед экзаменами.