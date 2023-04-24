В новосибирском правительстве обсудили проведение государственной итоговой аттестации-2023

Андрей Травников подчеркнул важность привлечения семей выпускников к участию в «Едином дне сдачи ЕГЭ родителями».
Губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания рассмотрел вопросы подготовки региона к проведению государственной итоговой аттестации в 2023 году. О готовности к проведению экзаменов главе региона доложил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Андрей Травников отметил важность привлечения родителей выпускников к участию в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»: «Расширяйте практику ГИА для родителей, а то некоторые наши сверстники забыли, что они в свое время сами сдавали выпускные экзамены, да потом ещё вступительные в институты, университеты. Пусть все попробуют».
Акция дает родителям уникальную возможность на собственном опыте познакомиться с правилами, процедурой и заданиями ЕГЭ, объяснить их своим детям и помочь им правильно настроиться перед экзаменами.
По состоянию на 21 апреля на участие в основной период государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов зарегистрированы 15 190 человек. В период экзаменационной кампании будет работать 130 пунктов проведения экзаменов.
В основной период для участия в государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов зарегистрированы 33 402 человека. В период экзаменационной кампании планируется задействовать 248 ППЭ. Выпускники для получения аттестата должны будут сдать четыре экзамена: два обязательных, русский язык и математику, и два экзамена по выбору.
Для проведения ГИА-11 привлекается 6574 работника, для ГИА-9 – 10 756, задействованных в качестве членов государственных экзаменационных комиссий, руководителей ППЭ, организаторов и технических специалистов. Дистанционное обучение работников ППЭ на платформе Федерального центра тестирования началось с 20 апреля 2023 года и продлится до начала экзаменационной компании. В апреле-мае проводятся региональные обучающие вебинары для каждой категории.
Информационное сопровождение государственной итоговой аттестации осуществляется с помощью размещения актуальной информации на сайтах министерства образования, НИМРО, а также других информационных порталах. В феврале-марте прошли родительские собрания по вопросам организации ГИА-9 и ГИА-11. С марта по апрель 2023 года нами были проведены Всероссийские акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» и «100 баллов для Победы», в ходе которой стобалльники прошлых лет поделились секретами успеха с выпускниками 2022 года.
Проводятся подготовительные мероприятия по организации работы Ситуационно-информационного центра для обеспечения информирования обучающихся и их родителей, выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения ГИА-11 и повышения объективности проведения ГИА в целом за счёт организации видеонаблюдения. В этом году будет работать четыре площадки Ситуационно-информационного центра, три из них создаются на базе вузов – НГПУ, Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, НГТУ, НГАУЭУ, площадка на базе педагогического колледжа №1 имени А.С. Макаренко.
Для информационного обеспечения участников ГИА, родителей и общественности действует созданная совместно с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области телефонная «горячая» линия. На сайте НИМРО представлены ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся процедур проведения ГИА, получения результатов экзаменов, проведения апелляций.
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