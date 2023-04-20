В Новосибирской области пройдет досрочная сдача ОГЭ и ЕГЭ

Досрочный этап государственной итоговой аттестации (ГИА), в ходе которого более 230 выпускников и обучающихся региона сдадут ЕГЭ и ОГЭ, проходит в образовательных организациях Новосибирской области в штатном режиме. Вопросы организации работы площадок проведения ГИА, а также текущей деятельности, проведения вакцинации, ремонтных работ в образовательных организациях и другие рассмотрены 19 апреля на заседании оперштаба по образованию, прошедшего под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.

Замгубернатора акцентировал внимание на том, что особое внимание на важности обеспечения безопасности при подготовке и проведении ГИА на площадках образовательных организаций региона. Также на особом контроле остаются вопросы вакцинации и иммунизации в системе образования, эффективного и своевременного проведения работ по капитальному ремонту образовательных организаций.



Как доложил заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин, в досрочном этапе ГИА – сдаче ЕГЭ и ОГЭ, который продлится до 16 мая, всего примет участие 231 человек, в числе которых выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО. Основной период аттестации пройдет с 24 мая по 1 июля, всего в нем примут участие более 48,6 тысяч 9 и 11-классников. Больше всего ребят сдадут Русский язык, математику, обществознание, информатику, историю. В образовательных организациях региона, определенных как пункты проведения экзаменов, проведена вся необходимая подготовка: подготовлено оборудование и расходные материалы для печати и сканирования экзаменационных материалов, идет проверка систем видеонаблюдения, определен список педагогических работников, задействованных в качестве должностных лиц при проведении экзаменов.



Говоря о ходе капремонта, Юрий Савостьянов отметил, что в регионе в 2023 году капитально ремонтируются 15 зданий общеобразовательных организаций, из них в текущем году запланировано оснащение 5 зданий, остальные 10 зданий оснащены в 2022 году, на данные цели выделено порядка 450 млн рублей. Два объекта завершены, еще по семи объектам строительная готовность достигает от 70 до 99%.



Также в ходе заседания оперштаба было отмечено, что все муниципальные образовательные организации Новосибирской области работают в штатном режиме. Во всех учреждениях поддерживается температурный режим. Подвоз школьников осуществлялся в штатном режиме и в соответствии с графиками.