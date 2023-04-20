В новосибирском правительстве обсудили перспективы развития нового кампуса НГУ

Перспективы развития будущего кампуса мирового уровня НГУ, его сотрудничество с институтами СО РАН и Академпарком, роль в интеграции образования и науки обсудили в правительстве Новосибирской области 19 апреля. Совещание, в котором приняли участие учёные, исследователи, представители НГУ провел губернатор Андрей Травников. Мероприятие стало подготовительным этапом к стратегической сессии по реализации проектов кампусов в Российской Федерации.

Как отметил проректор по научно-исследовательской деятельности НГУ Дмитрий Чуркин, концепция кампуса мирового уровня, который создаётся в Новосибирской области, предполагает формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора исследований и разработок для обеспечения приоритетов научно-технологического развития нашего региона. Это позволит не только обеспечить условия для повышения инновационной активности бизнеса, но и поможет привлечь и удержать научные кадры.