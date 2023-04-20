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В новосибирском правительстве обсудили перспективы развития нового кампуса НГУ

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Одним из вопросов на повестке стала роль нового кампуса в рамках проекта Академгородок 2.0.

Перспективы развития будущего кампуса мирового уровня НГУ, его сотрудничество с институтами СО РАН и Академпарком, роль в интеграции образования и науки обсудили в правительстве Новосибирской области 19 апреля. Совещание, в котором приняли участие учёные, исследователи, представители НГУ провел губернатор Андрей Травников. Мероприятие стало подготовительным этапом к стратегической сессии по реализации проектов кампусов в Российской Федерации.

Как отметил проректор по научно-исследовательской деятельности НГУ Дмитрий Чуркин, концепция кампуса мирового уровня, который создаётся в Новосибирской области, предполагает формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора исследований и разработок для обеспечения приоритетов научно-технологического развития нашего региона. Это позволит не только обеспечить условия для повышения инновационной активности бизнеса, но и поможет привлечь и удержать научные кадры.

Важный вопрос – интеграция проекта кампуса мирового уровня НГУ с другими проектными мероприятиями, реализуемыми в регионе в рамках Академгородка 2.0, развития Академпарка.

«Мы давно обсуждаем стратегию развития университета и его место в Академгородке и на научно-образовательной карте страны. Подумайте, как вы предполагаете использовать развивающуюся структуру Академпарка. Сейчас в концепции наиболее ярко отражены два элемента: удовлетворение исследовательских амбиций университета как равноправного участника научной повестки и новый формат взаимоотношений с бизнес-партнерами. Нужно развивать и третью линию: университет – как новый интегратор в Академгородке», — подчеркнул губернатор.

Как добавил генеральный директор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод Академпарк намерен учитывать планы развития кампуса в своей стратегии роста: «Мы закладываем в наши планы те 50 стартапов, которые в кампусе, согласно концепции, планируют ежегодно создавать. Площади, рассчитываемые под бизнес-инкубирование, необходимо увеличивать. Это мы и планируем, подстраиваясь под задачи университета».

Добавим, что задачу создать до 2030-го года не менее 25 кампусов мирового уровня поставил президент России Владимир Путин. В результате конкурсного отбора уже определены 17 проектов кампусов для реализации, в том числе, и в Новосибирской области.

Проведение стратегических сессий позволяет обозначить эффекты от создания кампусов для целевой модели университетов, выявить риски и проблемы в реализации проектов, определить планы на перспективу.

Фото: nso.ru

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