В 2023 году капитально отремонтировали первые две новосибирские школы

В 2023 году на территории Новосибирской области ведется капитальный ремонт 15 общеобразовательных организаций. Ход работ – на особом контроле правительства региона, все школы будут модернизированы и распахнут свои двери для детей к началу нового учебного года – 1 сентября. В двух школах работы уже завершены.

Вопросы проведения ремонтных работ, текущей деятельности образовательных организаций региона, подготовки к работе лагерей с дневным пребыванием, вакцинопрофилактики в системе образования и другие рассмотрены на заседании оперштаба по образованию, прошедшего под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова. Замгубернатора акцентировал внимание на том, что особое внимание с началом летнего сезона будет уделяться проведению капитального ремонта школ региона – от подготовки всей необходимой документации до этапов физических работ.



Как доложил заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов, капитальный ремонт школ в 2023 году ведется в рамках программы модернизации систем общего образования, на данные цели выделено порядка 450 млн рублей. В 2023 году на территории области капитально ремонтируются 15 зданий общеобразовательных организаций, в том числе, 3 одногодичных, 12 двухгодичных. На двух объектах двухгодичного цикла в Маслянинском и Тогучинском районах ремонт завершен.

Все закупки на ремонтные работы и поставку оборудования на объектах капремонта состоялись, контракты подписаны. По всем объектам проработан план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся в соответствии с СанПиНом на время проведения капитального ремонта.



Также в ходе заседания оперштаба рассмотрены вопросы организации питания в школах, осуществляется контроль за организацией питания обучающихся общеобразовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов в рамках плановых, внеплановых контрольных мероприятий. Деятельность образовательных организаций региона осуществляется в штатном режиме.