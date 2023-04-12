Министр образования Сергей Федорчук рассказал о проведении Государственной итоговой аттестации-2023

В Новосибирском институте мониторинга и развития образования состоялось совещание с руководителями муниципальных органов управления образованием, посвященное организации и проведению ГИА в 2023 году. В совещании принял участие министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Государственная итоговая аттестация в 2022 году прошла в Новосибирской области на хорошем организационном уровне, в течение последних четырех лет Рособрнадзор определяет наш регион в «зеленую зону». Сравнительный анализ оценки организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ демонстрирует, что Новосибирская область в прошлом году набрала 300 баллов из 300 возможных – это позволило занять 1 место в общероссийском рейтинге.

Это результат нашей совместной консолидированной работы, однако, нам есть к чему стремиться. И в 2023 году стоит задача провести ГИА на должном, высоком уровне», – подчеркнул Сергей Федорчук.

Министр напомнил сроки проведения ГИА в 2023 году, основные организационные моменты. Досрочный период ГИА-11 завершится 19 апреля. На данный момент на участие в основной период зарегистрировались более 15 тысяч человек, самым популярным предметом по выбору по-прежнему остается обществознание.