Министр образования Сергей Федорчук рассказал о проведении Государственной итоговой аттестации-2023

На данный момент на участие в основной период сдачи зарегистрировались более 15 тысяч человек.
В Новосибирском институте мониторинга и развития образования состоялось совещание с руководителями муниципальных органов управления образованием, посвященное организации и проведению ГИА в 2023 году. В совещании принял участие министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Государственная итоговая аттестация в 2022 году прошла в Новосибирской области на хорошем организационном уровне, в течение последних четырех лет Рособрнадзор определяет наш регион в «зеленую зону». Сравнительный анализ оценки организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ демонстрирует, что Новосибирская область в прошлом году набрала 300 баллов из 300 возможных – это позволило занять 1 место в общероссийском рейтинге.
Это результат нашей совместной консолидированной работы, однако, нам есть к чему стремиться. И в 2023 году стоит задача провести ГИА на должном, высоком уровне», – подчеркнул Сергей Федорчук.
Министр напомнил сроки проведения ГИА в 2023 году, основные организационные моменты. Досрочный период ГИА-11 завершится 19 апреля. На данный момент на участие в основной период зарегистрировались более 15 тысяч человек, самым популярным предметом по выбору по-прежнему остается обществознание.
Сергей Владимирович подчеркнул, что аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в учении» выдается выпускникам завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, получившим удовлетворительные результаты при прохождении государственной итоговой аттестации. На это необходимо обратить особое внимание.
«Отдельный вопрос, на который хочу обратить внимание руководителей органов управления образования, – это обеспечение проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Прошу взять этот вопрос под личный контроль и донести до руководителей образовательных организаций серьезность данного вопроса», – отметил господин Федорчук.
Что касается ГИА-9, досрочный период стартует 21 апреля, основной пройдет с 24 мая по 1 июля – на данный момент на него зарегистрировались более 33 тысяч участников. В период экзаменационной кампании планируется задействовать более 248 ППЭ.
Сергей Федорчук определил ряд задач по организации ГИА-2023, среди которых – подготовка пунктов проведения экзаменов, обеспечение видеонаблюдения, контроль расходных материалов при печати КИМ. «Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в организации итоговой аттестации в 2022 году и победе в итоговом рейтинге субъектов, – обратился глава ведомства к участникам совещания. – Главное сейчас – сделать все возможное, чтобы удержать эту позицию, а для этого необходима качественная подготовка к основному этапу проведения ГИА».
Фото: минобр Новосибирской области
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