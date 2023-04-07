Андрей Травников проконтролировал строительство нового кампуса НГУ

Сегодня строители ведут работы по устройству внутренних стен учебного корпуса и досугового центра СУНЦ НГУ, отделке помещений под индивидуальный тепловой пункт, монтажу оборудования ИТП, а также кровельные работы.



Также завершено устройство перегородок в подземной части комплекса общежитий. Ведутся работы по устройству внутреннего пространства, отделке помещения под ИТП, подземной части комплекса, кровельные работы.



Ввод объектов в эксплуатацию запланирован к сентябрю 2024 года.