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Андрей Травников проконтролировал строительство нового кампуса НГУ

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Строительство кампуса мирового уровня НГУ, наряду с возведением СКИФа, — флагманский проект программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».

В ходе рабочей поездки губернатор Андрей Травников посетил площадку строительства объектов кампуса Новосибирского государственного университета.

Глава региона ознакомился с ходом работ по строительству учебного корпуса и досугового центра Специализированного учебно-научного центра НГУ, комплекса общежитий.

Сегодня строители ведут работы по устройству внутренних стен учебного корпуса и досугового центра СУНЦ НГУ, отделке помещений под индивидуальный тепловой пункт, монтажу оборудования ИТП, а также кровельные работы.

Также завершено устройство перегородок в подземной части комплекса общежитий. Ведутся работы по устройству внутреннего пространства, отделке помещения под ИТП, подземной части комплекса, кровельные работы.

Ввод объектов в эксплуатацию запланирован к сентябрю 2024 года.

Напомним, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Андрей Травников рассмотрели задачи развития кампуса Новосибирского государственного университета 5 марта 2021 года. Было принято решение о финансировании строительства новых корпусов НГУ.

Строительство кампуса мирового уровня НГУ, наряду с возведением СКИФа, – флагманский проект программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», реализуемой под контролем регионального правительства.

Фото: nso.ru

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