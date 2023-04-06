В новосибирском правительстве обсудили роль науки в улучшении различных секторов экономики

Миннауки Новосибирской области совместно с минцифрой Новосибирской области разработана платформа «Электронная коммуникационная площадка», которая в ближайшее время будет размещена на сайте правительства Новосибирской области и станет доступна для широкого обозрения. Сейчас завершается наполнение этой электронной площадки содержательной информацией об отраслевых задачах, требующих решений научно-образовательного комплекса региона.

Так, министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области сформулировано 5 задач. На решение 4 из них научно-образовательным комплексом направлено 7 предложений. В их числе: оптимизация и повышение эффективности маршрутной сети Новосибирской области; увеличение грузооборота на реке Обь, выработка механизмов привлечения грузов на внутренний водный и железнодорожный транспорт через порт Ташара.

Министерством сельского хозяйства Новосибирской области сформулировано 5 задач, в их числе – разработка импортозамещающих ресурсосберегающих технологий выращивания зерновых культур; селекция отечественных гибридов огурца и томата, микроклонирование цветочных культур (роза); снижение неприятного запаха, генерируемого при разведении сельскохозяйственных животных, и т.д.

Что касается финансирования исследований, то существуют три основные модели. В отдельных министерствах предусмотрены меры поддержки НИОКР; возможна поддержка через субсидии субъектам инновационной деятельности по реализации НИОКР; рассматривается возможность финансировать разработки научных организаций и вузов под потребность органов государственной власти субъекта РФ, направленных на социально-экономическое развитие региона.