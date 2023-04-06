В Новосибирске начал работу Центр политехнического обучения #МастерКласс

Губернатор Андрей Травников ознакомился с возможностями центра, созданного на безе школы №175, пообщался с учащимися и преподавателями.

«В этом центре работают пять колледжей, по разным направлениям. Даже в прежних советских УПК не было такого, чтобы система профессионального образования, колледжи, или раньше техникумы, так широко были представлены в школе. Здесь это удается. Это элемент общей системы профориентации, которую мы выстраиваем в Новосибирской области. Я считаю, что результат есть. Я не один раз в предыдущие годы, перед отраслью, перед профильным министерством ставил задачу – у нас очень много профориентационных форматов: тестирования, стажировки, экскурсии, очень важно выстроить это в единый маршрут. И вот здесь мы это видим, это почти вершина, и конец этого маршрута, где ребята не просто могут ознакомиться с профессией, а ее получить, и осознанно сделать выбор своего будущего», – подчеркнул глава региона.