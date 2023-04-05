Новосибирские школы собираются принять около 25 тысяч первоклашек в этом году

Прием заявлений от родителей на зачисление детей, проживающих на закрепленной территории, а также детей, имеющих первоочередное и преимущественное право, в первый класс стартовал 1 апреля и завершится 30 июня. После завершения приема в течение трех рабочих дней будут изданы приказы о зачислении. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием проводится с 6 июля до момента заполнения свободных мест.

«Все образовательные организации готовы к приему детей. Есть федеральный закон, в соответствии с которым ни один ребенок не должен остаться без обучения. Наполнив проектную мощность школ, органы управления образования будут регулировать отношения родителей и образовательных учреждений: на первом этапе – через районные отделы образования, в случае возникновения более острых ситуаций вопросами будет заниматься департамент образования. В случае если в школе не будет мест, родителям предложат близлежащие школы. Мы прирастаем новыми образовательными организациями: в прошлом году открыли гимназию № 3 и школу № 219, в этом году к 1 сентября откроем школы № 220, 54», – рассказал начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.