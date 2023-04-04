Новосибирские ученые получили гранты Российского научного фонда

68 проектов, представленных новосибирскими учеными, стали победителями грантовых конкурсов Российского научного фонда (РНФ) 2023 года. Разработки касаются подготовки будущих экспериментов на ЦКП «СКИФ», а также терапии социально значимых заболеваний, создания новых материалов и других актуальных научных направлений.

Два проекта-победителя конкурса грантов, которые представил Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, лежат в русле создания в Новосибирской области СКИФа – федеральная оценка свидетельствует о высоком качестве проводимых исследований.



«Грантовая поддержка фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований – это не только возможность продолжения работы, но и признание лидирующих позиций наших исследователей в определенной области науки», – подчеркнул и.о. директора Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, к.х.н. Владимир Коваль, отметив, что разработки ученых института ориентированы на создание молекулярных основ терапии социально значимых заболеваний, лечение онкологии и иммунодефицитных состояний, позволяют предложить новые варианты модификаций нуклеиновых кислот для целей диагностики, генной терапии и синтетической биологии.



Всего в рамках конкурсов экспертным советом РНФ по результатам экспертизы было отобрано 825 проектов российских ученых. На финансирование этих исследований в 2023-2026 годах в целом по России будет направлено более 16,6 миллиарда рублей грантовых средств. Самые большие гранты получат проекты по приоритетному направлению деятельности «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по поручениям (указаниям) президента Российской Федерации» (междисциплинарные проекты): размер одного гранта РНФ составляет от 8 до 15 миллионов рублей ежегодно. В Новосибирском научном центре получателями этих грантов стали Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН и Институт систематики и экологии животных СО РАН.



Среди победителей конкурса «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» – три проекта Новосибирского государственного исследовательского университета. Суммарно ученые НГУ получат чуть меньше 75 млн рублей на исследования в области ядерной физики, дискретной математики, нелинейной оптики и фотоники, катализа. Победителями с несколькими проектами стали институты СО РАН: Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, Институт катализа им. Г.К. Борескова, Институт цитологии и генетики. Средства на проведение научных исследований получат также Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ, Новосибирский государственный технический университет и другие организации.