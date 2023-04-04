Андрей Травников провел в Москве круглый стол «Наука для промышленности»

Губернатор Новосибирской области подчеркнул, что «сегодня промышленности не хватает тех инструментов финансирования, которые есть в сфере науки».
Андрей Травников принял участие в работе семинара-совещания по подготовке заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации «О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления». В рамках семинара новосибирский губернатор провёл круглый стол «Наука для промышленности». Речь шла о научных исследованиях, конструкторских разработках.
«С участниками круглого стола мы сделали вывод – сегодня промышленности не хватает тех инструментов финансирования, которые есть в сфере науки, – отметил губернатор. Поэтому одно из предложений, которое мы сегодня будем выдвигать – донастроить программы финансирования и софинансирования НИОКР по линии Минпромторга, в том числе, обеспечив некоторую гибкость и долгосрочность финансирования приоритетных проектов по освоению новых технологий».
К участникам семинара обратился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он, в частности, поблагодарил глав субъектов Российской Федерации за проделанную работу по противодействию санкционному давлению, отметил важность вклада регионов в развитие промышленности в новых условиях.
Андрей Травников подчеркнул, что экономика Новосибирской области очень диверсифицирована – это касается и промышленности.
«На территории региона расположены все предприятия обрабатывающей промышленности – от микроэлектроники до металлургии, – напомнил губернатор. – Импортозамещение подтолкнуло развитие фармацевтики и радиоэлектронной отрасли. Новые задачи от Министерства обороны обеспечили мощный толчок и большой объём заказов для оборонно-промышленного комплекса. Обращу внимание на инновационные предприятия – они также активно включились в работу по обеспечению и достижению технологического суверенитета страны. Например, одно из новосибирских предприятий выпускает компьютерные томографы, достаточно конкурентоспособные в сфере здравоохранения.
Проблема сбыта актуальна для любого руководителя промышленного предприятия и коммерческой компании, и здесь решение только одно – производство конкурентоспособной продукции, которая была бы востребована не только на родине, но и за её пределами. Новосибирской области удаётся решать эту задачу, у нас много экспортоориентированных предприятий. Для нашего региона, расположенного в самом центре Евразии, это очень важно, и ориентироваться только на внутренний спрос невозможно – надо вывозить продукцию. Как пример, за 2022 год Новосибирская область – номер 1 в Сибирском федеральном округе по объёмам экспорта продукции аграрно-промышленного комплекса. Практически в каждой отрасли – строительные материалы, радиоэлектроника, химическая промышленность – есть предприятия, которые очень активно экспортируют свою продукцию за пределы нашей страны даже в условиях нынешнего санкционного давления. Единственная проблема, которая решается непросто – логистические ограничения. Именно они несколько сдерживают рост экспорта новосибирской продукции», – отметил Андрей Травников.
Комментарии (0)