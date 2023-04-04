Андрей Травников провел в Москве круглый стол «Наука для промышленности»

Андрей Травников принял участие в работе семинара-совещания по подготовке заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации «О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления». В рамках семинара новосибирский губернатор провёл круглый стол «Наука для промышленности». Речь шла о научных исследованиях, конструкторских разработках.

«С участниками круглого стола мы сделали вывод – сегодня промышленности не хватает тех инструментов финансирования, которые есть в сфере науки, – отметил губернатор. Поэтому одно из предложений, которое мы сегодня будем выдвигать – донастроить программы финансирования и софинансирования НИОКР по линии Минпромторга, в том числе, обеспечив некоторую гибкость и долгосрочность финансирования приоритетных проектов по освоению новых технологий».

К участникам семинара обратился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он, в частности, поблагодарил глав субъектов Российской Федерации за проделанную работу по противодействию санкционному давлению, отметил важность вклада регионов в развитие промышленности в новых условиях.

Андрей Травников подчеркнул, что экономика Новосибирской области очень диверсифицирована – это касается и промышленности.