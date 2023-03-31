С 1 апреля новосибирские родители смогут записывать детей в первый класс через Госуслуги

О процессе приема учеников в начальную школу рассказали глава регионального минобра Сергей Федорчук и замминистра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирина Савельева.
Цифровизация облегчила запись в школу и экономит время родителей. Кампания по подаче заявлений о приеме на обучение в первый класс стартует в Новосибирской области 1 апреля в 00.00 часов по местному времени. Подать заявление родители могут по упрощенной форме через сайт Госуслуг с минимальным самостоятельным внесением в систему необходимых документов.
О процессе приема обучающихся в 1 классы в 2023 году с применением портала Госуслуг рассказали на выездном брифинге министр образования региона Сергей Федорчук и заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирина Савельева.
Как сообщил Сергей Федорчук, с 1 апреля начинается прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей в школу по месту регистрации. Заявление можно отправить до 30 июня. В школу не по месту регистрации подать заявление можно будет с 6 июля по 5 сентября – туда ребенка зачислят, в случае наличия свободных мест. «Мы полностью готовы к приему заявлений. Все школы уже выложили необходимую информацию о количестве мест и специфике образовательного учреждения. Для родителей предусмотрены разные варианты записи ребенка. Самый удобный из них – через сайт Госуслуг», – отметил он.
Заявления в 1 класс принимаются через сайт Госуслуг, их также можно подать лично в образовательной организации или отправить по почте. В ГИС НСО «Электронная школа» реализован Единый реестр заявлений, где отображаются все заявления вне зависимости от способа подачи и наличия льгот.
Как уточнила Ирина Савельева, в этом году значительно обновилась и упростилась сама форма подачи заявления на сайте Госуслуг. Она стала более интерактивной, в формате квиза, большая часть сведений заполняется путем выбора ответов «да/нет», практически не требуется самостоятельного внесения сведений и прикрепления документов.
«Если есть подтвержденная учётная запись и все документы уже загружены, то заявление заполняется полностью в автоматическом режиме. Другое новшество этого года – возможность предзаполнить заявление на ЕПГУ для записи ребенка в первый класс. Черновик в личном кабинете можно редактировать в любой момент до 1 апреля. В нужный момент, а именно с 00:00:01 1 апреля, достаточно будет зайти на портал и нажать кнопку «Отправить». В настоящее время родители уже создали более 6 тысяч черновиков», – рассказала она.
Предварительное заполнение формы позволит родителям не тратить лишнее время при подаче заявления. Сервис по подаче заявления в первый класс на Госуслугах учитывает все возможные условия и льготы. При подаче онлайн-заявления место бронируется до предоставления оригиналов документов в школу. Сообщение о зачислении поступит в личный кабинет на Госуслугах.
В 2022 году в электронном виде было подано более 22% от общего количества заявлений в первый класс. В этом году специалисты ожидают еще больший рост популярности дистанционной записи. Отметим, что в 2023/2024 учебном году в школы региона пойдут порядка 38 тысяч первоклашек.
Фото: nso.ru
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