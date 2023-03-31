С 1 апреля новосибирские родители смогут записывать детей в первый класс через Госуслуги

Цифровизация облегчила запись в школу и экономит время родителей. Кампания по подаче заявлений о приеме на обучение в первый класс стартует в Новосибирской области 1 апреля в 00.00 часов по местному времени. Подать заявление родители могут по упрощенной форме через сайт Госуслуг с минимальным самостоятельным внесением в систему необходимых документов.

О процессе приема обучающихся в 1 классы в 2023 году с применением портала Госуслуг рассказали на выездном брифинге министр образования региона Сергей Федорчук и заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирина Савельева.



Как сообщил Сергей Федорчук, с 1 апреля начинается прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей в школу по месту регистрации. Заявление можно отправить до 30 июня. В школу не по месту регистрации подать заявление можно будет с 6 июля по 5 сентября – туда ребенка зачислят, в случае наличия свободных мест. «Мы полностью готовы к приему заявлений. Все школы уже выложили необходимую информацию о количестве мест и специфике образовательного учреждения. Для родителей предусмотрены разные варианты записи ребенка. Самый удобный из них – через сайт Госуслуг», – отметил он.