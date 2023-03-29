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Какие специальности названы самыми популярными среди новосибирских абитуриентов?

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В топе ожидаемо фигурируют направления «Информационная безопасность» и «Информационные системы и технологии». 

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В топе ожидаемо фигурируют направления «Информационная безопасность» и «Информационные системы и технологии».

Представители новосибирских вузов поделились, какие направления подготовки считают самыми востребованными в текущем году. Об этом спикеры рассказали в ходе круглого стола Сиб.фм Group.

Директор центра профориентации и организации приёмной кампании Сибирского государственного университета геосистем и технологий Анастасия Кошкина отметила направления:

  • «Информационные системы и технологии»;
  • «Информационная безопасность».

Заместитель директора Сибирского института управления Кирилл Зайков сообщил о росте популярности юриспруденции и экономики, из-за чего увеличился поток желающих учиться по направлению «Экономическая безопасность». Начальник отдела образовательных технологий НГУАДИ Ольга Улитина отметила повышенную заинтересованность абитуриентов в специальности «Дизайн архитектурной среды».

Представитель приемной комиссии Сибстрина (Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет) Ирина Верде назвала шесть популярных специальностей:

  • «Архитектура»,
  • «Реконструкция и реставрация зданий и сооружений»,
  • «Информационные системы и технологии»,
  • «Прикладная информатика»,
  • «Дизайн»
  • «Строительство».

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