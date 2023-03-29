Со следующего учебного года в школах Новосибирской области планируется ввести курсы НВП

В некоторых новосибирских школах планируют ввести курсы начальной военной подготовки (НВП) с 1 сентября текущего года. Об этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил в ходе ежегодного отчета на сессии законодательного собрания региона. Он подчеркнул, что для восстановления этого направления необходимо обеспечить кабинетами учебные заведения и вернуть преподавательский состав.

«Что касается курса НВП, то на уровне руководства страны, правительства Российской Федерации принято решение о восстановлении этого блока в рамках курса ОБЖ. Несмотря на то, что в целом по Российской Федерации еще методические документы по блоку НВП не разработаны, в Новосибирской области мы уже приступили к внедрению этого блока в отдельных школах с 1 сентября следующего [учебного] года», – сообщил глава региона.