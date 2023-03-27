Глава минобра Новосибирской области сдал ЕГЭ вместе с родителями школьников

В рамках акции единый государственный экзамен по русскому языку сдавали родители выпускников, а также представители общественности. В акции принял участие министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

«Родители часто переживают о том, как все пройдет на ЕГЭ, больше, чем дети. Пробный экзамен ЕГЭ позволяет понять, что все не так страшно. В этом году ЕГЭ сдают 15,5 тысяч человек, из них 13,7 тысяч – выпускники этого года. Чтобы не переживали ни дети, ни взрослые, мы и проводим такие пробные экзамены, которые пройдут во всех муниципалитетах региона. В этом году процедура и пробного и основного экзамена пройдет в обычном формате и объеме», – подчеркнул Сергей Федорчук.



Акция прошла на территории региона по инициативе Рособрнадзора в седьмой раз, в этом году экзаменационный пункт для родителей был организован на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Новосибирская классическая гимназия № 17». Цель акции – ознакомление родителей с правилами и процедурой экзамена, чтобы в дальнейшем помочь подготовиться к ЕГЭ своим детям. Ежегодно она проводится практически во всех регионах России.