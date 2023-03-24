Более 45 тысяч новых мест открылось в детских садах и школах Новосибирской области

В Новосибирской области за последние пять лет – с 2018-го по 2022 год – за счет реализации нацпроектов и региональных программ, а также дополнительно за счет проведения ремонтных работ и оснащения открылось 44 178 новых мест в школах и детских садах – это почти 70 новых образовательных организаций. В 2023 году запланировано строительство рекордного числа новых школ – 14 организаций более чем на 10 тысяч мест.

Об итогах и планах строительства школ и детских садов в регионе 23 марта в ходе пресс-конференции рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. «Правительством региона ведется комплексная работа по созданию новых школьных и дошкольных мест, и это не только строительство, но и полноценное оснащение образовательных организаций современным оборудованием для эффективного образовательного процесса, – отметил Сергей Федорчук. – Новые школы и детсады – это полноценные интерактивные образовательные пространства, что называется, в духе времени. В них есть все, что нужно и современному школьнику, и современному педагогу: интерактивные доски, компьютерная техника, проекторы, оборудование для изучения самых разных предметов – от основных, таких как физика, химия, биология до робототехники, кулинарии и слесарного дела».



За счет реализации национальных проектов «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», а также государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» за 5 лет в регионе введены в эксплуатацию 23 школы проектной мощностью 17 880 мест и 46 детских садов на 8 594 места. Дополнительно в период с 2018 по 2022 год (5 лет) на территории Новосибирской области за счет проведения ремонтных работ (перепрофилирование помещений, не востребованных в образовательном процессе) и оснащения необходимым оборудованием действующих образовательных организаций открыто 9 110 дополнительных мест в школах и

5 970 мест в детских садах.



Новые школы и детсады строятся как в областном центре, так и в сельских территориях. В 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию 14 школ проектной мощностью 10 149 мест и три детских сада на 540 мест. Это школы в Новосибирске, Новосибирском, Тогучинском, Баганском, Чановском районах области. Кроме того, в 2023 году запланировано открытие 3 919 дополнительных мест в школах за счет проведения ремонтных работ и оснащения. В планах на 2024-2025 годы предусмотрено завершение строительства еще восемь школ проектной мощностью 4 605 мест.