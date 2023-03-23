В Новосибирском правительстве обсудили подготовку школ к весенним каникулам

В Новосибирской области в период с 27 марта по 4 апреля в школах пройдут весенние каникулы, особое внимание будет уделяться безопасности школьников.

Эти и другие вопросы, в числе которых текущая деятельность образовательных организаций региона, обеспечения школьников горячим питанием, организации подвоза детей и другие темы обсудили в правительстве региона на заседании оперштаба по образованию, прошедшего под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.

Замгубернатора акцентировал внимание на том, что некоторые школы уже вышли на каникулы, и все школьники, вне зависимости от периода, должны проводить время безопасно и с пользой. Для этого необходимо обеспечить внешкольную занятость детей в каникулярное время. «Каникулы – для детей, но взрослые должны продолжить свою работу, – отметил Сергей Нелюбов. – Это касается, в первую очередь, системы дополнительного образования».

Кроме того, в ходе заседания заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов доложил, что образовательные организации региона работают в штатном режиме, подвоз школьников осуществляется по графику, капитальный ремонт школ ведется в соответствии с планами. Продолжается мониторинг обращений граждан по вопросам организации бесплатного питания обучающихся 1-4 классов. Особое внимание в период сезонных перепадов температур уделяется уборке кровель и территорий школ от снега.