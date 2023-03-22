В России стартовал досрочный период проведения ЕГЭ

Досрочный период начался с экзаменов по географии и литературе. 23 марта участники могут сдать ЕГЭ по русскому языку, 27 марта – по базовой и профильной математике, 30 марта – по биологии, физике и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 3 апреля состоится ЕГЭ по иностранным языкам (устная часть), 6 апреля – ЕГЭ по обществознанию и информатике, 10 апреля – ЕГЭ по истории и химии. С 12 по 19 апреля в расписании досрочного периода предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.

В 2023 году более 9 тысяч участников досрочного периода планируют сдавать ЕГЭ по русскому языку, 5,8 тысячи – по профильной математике, 5,5 тысячи – по обществознанию. На ЕГЭ по биологии зарегистрированы более 3,4 тысячи человек, по английскому языку и истории – примерно по 2,5 тысячи, по информатике и химии – по 2,4 тысячи, на ЕГЭ по литературе – почти 2,2 тысячи, по физике – 1,8 тысячи, по базовой математике – около 800 человек, по географии – более 600 человек. Немецкий язык планируют сдавать 85 человек, французский – 64 человека, китайский – 62, испанский – 32.

Для организации ЕГЭ в досрочный период задействовано 307 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в 84 регионах России. В проведении экзаменов примут участие более 15 тысяч работников ППЭ: организаторов, технических специалистов, руководителей ППЭ, членов государственных экзаменационных комиссий, медицинских работников. Мониторинг хода экзаменов в досрочный период проведут 346 общественных наблюдателей.