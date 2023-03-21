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Новую музыкальную школу откроют в Советском районе Новосибирска

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Стоимость строительных работ оценивается в 618 миллионов рублей.

pxhere.com

Аукцион на строительство новой музыкальной школы №10 на улице Терешковой в Советском районе Новосибирска объявило городское управление капитального строительства, сообщает НДН.инфо.

Информация о предстоящем строительстве появилась на сайте госзакупок. Максимальная стоимость работ составляет 618,9 млн рублей. Согласно документации, подрядчик должен подготовить территорию, обустроить фундамент, проложить инженерные сети, утеплить и изолировать здание и прочее. Работы должны начаться 24 апреля 2023 года, завершиться — до 20 июня 2025-го.

На данный момент воспитанники музыкальной школы занимаются на цокольном этаже лицея №130, расположенного на улице Учёных.

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