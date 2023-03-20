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По отзывам в 2ГИС составлен рейтинг лучших новосибирских школ

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Золото «образовательного топа» — у школы №170, расположенной в Кировском районе Новосибирска.

pixabay.com

На основании отзывов родителей и учеников в сервисе 2ГИС составлен рейтинг лучших школ Новосибирска. Самый высокий балл набрала школа №170 в Кировском районе Новосибирска. Из плюсов отмечают большое количество хороших учителей, из минусов — отсутствие группы продленного дня. Школа получила 4,4 балла из 5.

Серебро рейтинга — у школы №105 в Калининском районе, она носит имя Героя России Шелохвостова. Среди плюсов тут отмечается индивидуальный подход к детям, большое количество мероприятий. К минусам отнесли поборы и требования к форме. Школа получила 4,3 балла.

Еще одна школа в Кировском районе — №134 — занимает третье место за профессионализм учителей. Образовательное учреждение получило 4,1 балла.

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