По отзывам в 2ГИС составлен рейтинг лучших новосибирских школ

На основании отзывов родителей и учеников в сервисе 2ГИС составлен рейтинг лучших школ Новосибирска. Самый высокий балл набрала школа №170 в Кировском районе Новосибирска. Из плюсов отмечают большое количество хороших учителей, из минусов — отсутствие группы продленного дня. Школа получила 4,4 балла из 5.

Серебро рейтинга — у школы №105 в Калининском районе, она носит имя Героя России Шелохвостова. Среди плюсов тут отмечается индивидуальный подход к детям, большое количество мероприятий. К минусам отнесли поборы и требования к форме. Школа получила 4,3 балла.

Еще одна школа в Кировском районе — №134 — занимает третье место за профессионализм учителей. Образовательное учреждение получило 4,1 балла.