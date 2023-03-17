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1 апреля в Новосибирске стартует запись детей в первые классы

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Сначала заявления принимаются у тех родителей, дети которых проживают на территории, закрепленной за учебным заведением.

pixabay.com

Запись детей в первые классы в Новосибирске начнется 1 апреля 2023 года. Первый этап продлится до 30 июня. Сначала заявления будут принимать у родителей, дети которых проживают на закрепленной за учебным заведением территории, или имеют право на зачисление в приоритетном порядке (например, если в школе уже учатся старший брат или сестра). Об этом сообщили в городском департаменте образования, пишет издание «МК в Новосибирске».

Проживающие в другом районе от школы семьи смогут подать заявление начиная с 6 июля. Прием продлится до того момента, пока в учреждении не закончатся свободные места. Последняя дата приема заявок — 5 сентября.

С собой нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении или другой документ, подтверждающий родство, документ о месте проживания родителей и ребенка, заявление на зачисление в первый класс.

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