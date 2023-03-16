Новосибирских школьников и их родителей будут обучать безопасности на воде

Правильно вести себя у воды, соблюдать меры безопасности, особенно на некрепком весеннем льду, поручено администрациям образовательных организаций и муниципалитетов – соответствующий приказ министерства образования региона направлен в районы Новосибирской области.

Вопросы обеспечения безопасности детей на воде в весенне-летний период, а также актуальные задачи текущей деятельности образовательных организаций, подвоза детей, организации школьного питания, очистки кровель и территорий школ от снега, проведения капитального ремонта и другие обсудили в правительстве региона 15 марта на заседании оперштаба по образованию, прошедшего под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова. Замгубернатора акцентировал внимание на том, что в связи с наступлением весеннего и в преддверии летнего сезонов необходимо особо уделять внимание обеспечению безопасности детей на водных объектах. Дети не должны оставаться без присмотра взрослых вблизи водоемов, особенно эти вопросы актуальны в начале дачного сезона и сезона отдыха в целом. Необходимо напомнить детям и их родителям о правилах поведения на воде.



Как доложил заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов, в целях предотвращения гибели детей министерством в районы и городские округа региона направлен приказ «Об обеспечении безопасности обучающихся на водных объектах в весенне-летний период и предупреждении несчастных случаев на воде». Согласно документу, руководителям муниципалитетов и образовательных организаций дано поручение до 25 марта провести ряд соответствующих мероприятий. В их числе – обучение детей дошкольного и школьного возраста правилам поведения на водных объектах в весенне-летний период, информирование об опасности выхода на весенний лед и правилам поведения на водоемах в летний период.



Кроме того, в школах должны быть проведены классные часы, беседы, встречи с представителями служб МЧС, организованы просмотры видеофильмов по безопасному поведению обучающихся на водных объектах. В детских садах планируется организовать конкурсы рисунков. Также будет организовано информирование родителей (законных представителей) обучающихся о правилах поведения детей и мерах безопасности на водных объектах, размещение наглядных пособий по правилам поведения на воде на информационных стендах учреждений, на официальных сайтах.



Продолжится в регионе сезонная работа по очистке кровель и территорий школ от снега и наледи. Все объекты образования региона проверены на предмет качества проведения этой работы.