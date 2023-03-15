С 1 сентября 2023 года все новосибирские студенты будут изучать основы российской государственности

Губернатор Новосибирской области провел рабочую встречу с заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольгой Петровой. Также Ольга Петрова, научный руководитель проекта «ДНК России» – профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Андрей Полосин, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов приняли участие в итоговом пленарном заседании «Презентация результатов работы конференции «Основы российской государственности». В мероприятии участвовали члены регионального Правительства, члены экспертно-методического совета комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Наука».

Андрей Полосин выразил благодарность руководству Новосибирской области и лично губернатору Андрею Травникову, председателю комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука», за смелость по формированию системы общественно-научных знаний, категорически необходимой как в качестве курса при подготовке высших кадров, так и для нового возрождения политэкономии.

По словам Андрея Полосина, важное отличие нового курса от других подобных существующих дисциплин – в том, что его на практике формируют сами преподаватели вузов. «То, что вы знаете, определяет то, что вы делаете. И если в рамках профессиональной подготовки в высшем учебном заведении студент будет получать знания о том, как живёт его страна, как организовано культурное, ментальное пространство многонационального народа России, как это воплощается в политическом устройстве, то есть в гражданских правах и свободах человека, и сможет выбрать в своей профессиональной карьере правильное, нужное ему, приемлемое, интересное решение – вот тогда и случится воплощение в жизнь этих новых знаний. Всё это делается ради будущего. Мы хотим, чтобы будущее наших детей было защищено и было великим», – подчеркнул Андрей Полосин.