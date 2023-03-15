С 1 сентября 2023 года все новосибирские студенты будут изучать основы российской государственности

Андрей Травников обсудил нововведения на встрече с замминистра науки и высшего образования РФ Ольгой Петровой.
Губернатор Новосибирской области провел рабочую встречу с заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольгой Петровой. Также Ольга Петрова, научный руководитель проекта «ДНК России» – профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Андрей Полосин, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов приняли участие в итоговом пленарном заседании «Презентация результатов работы конференции «Основы российской государственности». В мероприятии участвовали члены регионального Правительства, члены экспертно-методического совета комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Наука».
Андрей Полосин выразил благодарность руководству Новосибирской области и лично губернатору Андрею Травникову, председателю комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука», за смелость по формированию системы общественно-научных знаний, категорически необходимой как в качестве курса при подготовке высших кадров, так и для нового возрождения политэкономии.
По словам Андрея Полосина, важное отличие нового курса от других подобных существующих дисциплин – в том, что его на практике формируют сами преподаватели вузов. «То, что вы знаете, определяет то, что вы делаете. И если в рамках профессиональной подготовки в высшем учебном заведении студент будет получать знания о том, как живёт его страна, как организовано культурное, ментальное пространство многонационального народа России, как это воплощается в политическом устройстве, то есть в гражданских правах и свободах человека, и сможет выбрать в своей профессиональной карьере правильное, нужное ему, приемлемое, интересное решение – вот тогда и случится воплощение в жизнь этих новых знаний. Всё это делается ради будущего. Мы хотим, чтобы будущее наших детей было защищено и было великим», – подчеркнул Андрей Полосин.
Замминистра образования РФ Ольга Петрова пояснила, что особенностью нового учебного курса в рамках проекта «ДНК России» является его синергетический характер: «Мы приподнимаем его над тем, что уже преподаётся, и смотрим на изучаемые предметы, на получаемые компетенции под ракурсом общего единого знания, понимания основ российской государственности, суверенитета, того, что заложено в нашем культурном коде. Причём, эти вопросы рассматриваются как с точки зрения Российского государства в целом, так и малой родины – того места, где обучается студент. Принадлежность к малой родине – та самая идентичность, которую студенты осознают, приходя на первый курс».
По словам Ольги Петровой, преподавание нового академического патриотического курса в вузах Новосибирской области начнётся уже с 1 сентября 2023 года.
Академический курс направлен на: формирование у обучающихся системы идей и традиционных ценностей, таких, как служение Отечеству, сохранение идеалов патриотизма, общероссийской гражданской идентичности, поддержание гражданского мира и согласия в стране, укрепление законности и правопорядка, ценности созидательного труда, ценности крепкой семьи, брака, естественного продолжения жизни, многодетности, позитивного вклада России в мировую историю и культуру.
Для реализации проекта «ДНК России» Министерством высшего образования и науки РФ предоставлены субсидии 4 организациям высшего образования, и в их числе – Новосибирскому государственному университету экономики и управления. Разработана программа дополнительного образования «Школа экспертов общественных наук». До 1 сентября этого года планируется переподготовить шесть тысяч преподавателей.
Фото: nso.ru
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