Когда в новосибирских школах начнутся весенние каникулы?

Весенние каникулы в школах в Новосибирской области начнутся в разные дни. График отдыха зависит от учебного плана. В большинстве учреждений каникулы стартуют 24 марта. Об этом изданию «МК в Новосибирске» сообщил министр образования региона Сергей Федорчук. Глава ведомства отметил, что есть школы, в которых дети начнут отдыхать с 22 марта.

«У всех школ каникулы начинаются по-разному. Все зависит от учебного плана. Школы сами определяют дату — кто-то идет на каникулы 24, кто-то 23, а кто-то, вообще, 22», — сказал господин Федорчук.

Весенние каникулы длятся одну неделю. По федеральному закону «Об образовании», самое важное — соблюдать время отдыха. Администрации школ самостоятельно устанавливают даты.