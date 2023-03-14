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Когда в новосибирских школах начнутся весенние каникулы?

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О датах отдыха перед последней четвертью рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

pexels.com

Весенние каникулы в школах в Новосибирской области начнутся в разные дни. График отдыха зависит от учебного плана. В большинстве учреждений каникулы стартуют 24 марта. Об этом изданию «МК в Новосибирске» сообщил министр образования региона Сергей Федорчук. Глава ведомства отметил, что есть школы, в которых дети начнут отдыхать с 22 марта.

«У всех школ каникулы начинаются по-разному. Все зависит от учебного плана. Школы сами определяют дату — кто-то идет на каникулы 24, кто-то 23, а кто-то, вообще, 22», — сказал господин Федорчук.

Весенние каникулы длятся одну неделю. По федеральному закону «Об образовании», самое важное — соблюдать время отдыха. Администрации школ самостоятельно устанавливают даты.

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