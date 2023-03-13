Андрей Травников дал старт Году педагога и наставника в Новосибирской области

Открытый урок «Учить. Вдохновлять. Просвещать», посвященный старту Года педагога и наставника, которым президентом РФ объявлен 2023 год, прошел в Новосибирской области.

В мероприятии принял участие губернатор Андрей Травников – глава региона дал официальный старт более чем 500 мероприятиям Года в регионе – часть из них уже начались, многие будут проводиться в течение всего года.

«Хочу высказать слова благодарности всем педагогам, учителям, организаторам педагогической деятельности, наставникам за ваш труд, деятельность, результаты, многие из которых измеряются цифрами, но зачастую их никак измерить или определить нельзя – только благодарностью. Прошлый год оказался переломным в нашем сознании – мы оказались сплоченными, в очередной раз, и в том, что мы умеем отстаивать свою позицию, свое право – в большой степени заслуга многих поколений учителей и педагогов», – отметил Андрей Травников.