В 2023 году новосибирские вузы выпустят более двух тысяч специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел оперативное совещание с членами правительства региона и главами муниципалитетов. С докладом о подготовке кадров с высшим образованием для оборонно-промышленного комплекса выступил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Губернатор напомнил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса Новосибирской области получили дополнительные заказы в 2022-2023 годах. «Для того, чтобы обеспечить безусловное выполнение государственного заказа, требуется наше участие, в том числе, в части подготовки кадров для оборонной промышленности».

Андрей Травников подчеркнул актуальность задачи по закреплению выпускников вузов и средне-специальных учебных заведений на профильных рабочих местах. «Результат абсолютно измерим – это процент трудоустройства выпускников по специальностям. Итоги мы сможем подвести уже летом этого года. Просьба подойти к этой работе ответственно».

Задача по трудоустройству выпускников решается областным минобром совместно с минпромторгом и предприятиями ОПК. Внедряются новые инструменты – например, для студентов разрабатывают индивидуальные графики обучения, позволяющие совмещать работу и учёбу; совместно с вузами проводятся встречи студентов с потенциальными работодателями.

Сегодня в шести новосибирских вузах 10295 студентов обучаются по более чем 200 направлениям, востребованным оборонно-промышленным комплексом страны. Ожидается, что в 2023 году 2136 выпускников получат соответствующие дипломы. С предприятиями ОПК сотрудничают НГТУ, СГУГИТ, СибГУТИ, НГУ, НГАСУ, СГУПС.