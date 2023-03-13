Какие предметы для сдачи ОГЭ выбрали девятиклассники?

Завершился прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации от выпускников девятых классов. Основной формой ГИА-9 является основной государственный экзамен (ОГЭ), формат проведения которого приближен к формату единого государственного экзамена (ЕГЭ). Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов, а также для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа итоговая аттестация может проводиться в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – письменного или устного экзамена с использованием текстов, тем, заданий и билетов. Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды по своему желанию также могут пройти государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ или в комбинированном формате (ОГЭ+ГВЭ).

В 2023 году на сдачу ОГЭ зарегистрировалось более 1 млн 472 тысяч девятиклассников. Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам необходимо будет сдать ОГЭ по четырем предметам: двум обязательным (русский язык и математика) и двум предметам по выбору. Для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию может проводиться только по русскому языку и математике.

Среди учебных предметов по выбору в 2023 году лидирует обществознание, его планируют сдавать более 836 тысяч человек. Традиционно популярны у девятиклассников также география (более 641 тысячи зарегистрировавшихся) и информатика (почти 551 тысяча). ОГЭ по биологии планируют сдавать более 349 тысяч человек, по физике – почти 127 тысяч, по химии – более 117 тысяч, по английскому языку – почти 113 тысяч, по истории – более 53 тысяч, по литературе – более 34 тысяч.