Новосибирское хореографическое училище продолжит сотрудничество с балетной школой Китая

В рамках визита Чжан Жуй ознакомился с работой Новосибирского хореографического училища, в котором будут обучаться студенты из Китая, и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

Новосибирское хореографическое училище – одно из четырёх федеральных специализированных учебных заведений в России, занимающееся подготовкой артистов балета, его выпускники работают практически во всех регионах нашей страны.

Фото: mk.nso.ru