Новосибирское хореографическое училище продолжит сотрудничество с балетной школой Китая

Директор китайской компании «Миньян образование» Чжан Жуй встретился с и.о. министра культуры Новосибирской области Юрием Зимняковым.
В ходе рабочей встречи Юрий Зимняков и Чжан Жуй обсудили перспективы сотрудничества в области образовательной деятельности по подготовке кадров в сфере хореографического искусства.
Напомним, в апреле 2022 года между Новосибирским государственным хореографическим училищем, Шаньдунской международной балетной школой «Писайлбан» и китайской компанией «Миньян образование» подписан договор о сотрудничестве, предполагающий реализацию программ обмена.
В рамках визита Чжан Жуй ознакомился с работой Новосибирского хореографического училища, в котором будут обучаться студенты из Китая, и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
Новосибирское хореографическое училище – одно из четырёх федеральных специализированных учебных заведений в России, занимающееся подготовкой артистов балета, его выпускники работают практически во всех регионах нашей страны.
Фото: mk.nso.ru
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