Около 8 миллионов школьников в этом году напишут всероссийские проверочные работы

В 2023 году всероссийские проверочные работы пройдут для 4–8-х классов в штатном режиме, для 10-х и 11-х классов – по решению школы. Всего в написании ВПР примет участие около 8 миллионов школьников. Школы из новых регионов России будут участвовать в проведении ВПР по желанию.

Начнется проведение ВПР в 2023 году с проверочных работ для 10-х и 11-х классов.

С 1 по 25 марта десятиклассники будут писать работу по географии, одиннадцатиклассники – по истории, биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам (английскому, немецкому или французскому), а также единую проверочную работу по социально-гуманитарным предметам.

Проверочные работы у одиннадцатиклассников должны проводиться по тем предметам, которые они не выбрали для сдачи в форме ЕГЭ.

С 15 марта по 20 мая 2023 года пройдут ВПР для учеников 4–8-х классов. В каждой параллели обязательными будут ВПР по русскому языку и математике. Школьники 4-х классов также в обязательном порядке напишут ВПР по предмету «Окружающий мир», обучающиеся 5-х классов – по биологии и истории, обучающиеся 7-х классов – по иностранному языку (английскому, немецкому или французскому).

Также с 15 марта по 20 мая для 6-х классов пройдут ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию, для 7-х классов – по истории, биологии, географии, обществознанию и физике, для 8-х классов – по истории, биологии, географии, обществознанию, физике и химии. Эти проверочные работы в каждой параллели будут проводиться по двум предметам на основе случайного выбора.

При проведении ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию в 5–8-х классах участникам предоставляется альтернативная возможность выполнения работ в компьютерной форме. Для этого расписанием предусмотрен период с 4 по 17 апреля и резервный день – 18 апреля.

В 2023 году впервые будут проведены ВПР углубленного уровня по математике и физике. Они пройдут в 7-х и 8-х классах с углубленным изучением этих предметов.