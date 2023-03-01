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В Новосибирской области открылся центр образования «Восход» на 1100 школьников

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В четвертой четверти текущего учебного года новая школа примет воспитанников.

Новая школа на 1100 мест в п. Восход Новосибирского района, построенная по нацпроекту «Образование», завершила прохождение процедуры лицензирования на ведение образовательной деятельности и готова принять учеников с начала четвертой четверти текущего учебного года. Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук 1 марта принял участие в торжественной церемонии открытия новой образовательной организации – МАОУ «Центр образования «Восход».

«В рамках нацпроекта «Образование» не только строятся новые объекты, но и приобретается новое современное оборудование, в результате чего качество образования меняется и соответствует современной школе. Разрешение на ввод школы было получено в декабре 2022 года. В настоящее время школа завершила прохождение процедуры лицензирования на ведение образовательной деятельности и готова принять учеников. За последние пять лет в регионе введено в строй 23 новые школы», – отметил министр.
 

Ранее готовность к работе новой школы в п. Восход Новосибирского района проконтролировал губернатор Андрей Травников. В центре образования «Восход» размещены 16 кабинетов начальной школы, по шесть кабинетов математики, русского языка, иностранного языка, четыре кабинета истории и обществознания, три кабинета информатики, по два кабинета физики и географии, по одному кабинету химии, биологии, экологии, радио-моделирования, музыки, рисования, учебные мастерские – столярные и слесарные, кабинеты кулинарии, кройки и шитья, гардероб на 1100 мест, четыре пассажирских лифта, два больших спортивных зала по 540 кв. м, малый спортивный зал, зал хореографии, столовая, актовый зал на 500 мест, два читальных зала, библиотека и музей. Выполнено благоустройство прилегающей территории.

Фото: nso.ru

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