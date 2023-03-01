В Новосибирской области открылся центр образования «Восход» на 1100 школьников

Ранее готовность к работе новой школы в п. Восход Новосибирского района проконтролировал губернатор Андрей Травников. В центре образования «Восход» размещены 16 кабинетов начальной школы, по шесть кабинетов математики, русского языка, иностранного языка, четыре кабинета истории и обществознания, три кабинета информатики, по два кабинета физики и географии, по одному кабинету химии, биологии, экологии, радио-моделирования, музыки, рисования, учебные мастерские – столярные и слесарные, кабинеты кулинарии, кройки и шитья, гардероб на 1100 мест, четыре пассажирских лифта, два больших спортивных зала по 540 кв. м, малый спортивный зал, зал хореографии, столовая, актовый зал на 500 мест, два читальных зала, библиотека и музей. Выполнено благоустройство прилегающей территории.

Фото: nso.ru