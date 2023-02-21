Новосибирские школьники смогут развить свой IT-потенциал

В Новосибирской области стартовал проект «IT-реалии. Версия 2.0». Он стал победителем конкурса грантов и получил субсидию из областного бюджета. Проект реализуют Центр опережающей профессиональной подготовки Новосибирской области совместно с Новосибирским колледжем электроники и вычислительной техники. Команда педагогов выезжает в районы области для проведения профессиональных проб среди школьников и мастер-классов для учителей по использованию новых технологий в образовательном процессе. Уже прошли интенсивы в Каргате и Линево.



21 февраля к проекту присоединился Бердск. 200 школьников 6-9 классов смогли попробовать себя в разных направлениях IT: робототехника, веб-дизайн, разработка мобильных приложений, программирование сервисов для «умного дома», чтобы определиться с будущей профессией. Учителя информатики всех школ города прошли трехчасовой семинар по повышению IT-компетенций.



Ход реализации гранта оценили специалисты министерства региональной политики Новосибирской области. Заместитель начальника отдела стратегического планирования региональной минцифры Наталья Новоселова подчеркнула главное преимущество проекта – выстраивание преемственности в процессе подготовки IT-специалистов по траектории «школа-колледж-предприятие».



«Проект интересен тем, что, во-первых, охватывает разные целевые группы: школьники 6-9 классов, учителя информатики, студенты колледжей. Во-вторых, он реализуется за пределами Новосибирска. У детей, которые стоят на пороге выбора будущей профессии, есть возможность изучить ведущие направления IT-сферы на практике, в интересном, насыщенном формате, и решить, хотят ли они в будущем заняться изучением этого направления углубленно и сделать профессией. Ранняя профориентация и осознанный выбор – это очень важно», – подчеркнула Наталья Новоселова.



В ближайшее время подобные интенсивы пройдут дети и педагоги Маслянинского и Мошковского районов. 14 и 15 марта в рамках проекта на базе Центра опережающей профессиональной подготовки Новосибирской области состоится хакатон – команды колледжей IT-направлений будут решать кейсы от потенциальных работодателей. Студенты смогут проявить себя при решении практических задач и получить опыт взаимодействия с работодателями в ситуациях, максимально приближенных к реальным условиям труда.