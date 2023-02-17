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Сибирские ученые устанавливают вид депрессии по анализу слюны и крови

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Новая методика позволяет определить биполярное аффективное расстройство, которое обычно сложно распознать.

pixabay.com

Томские ученые проводят анализ человеческой слюны и сыворотки крови, сообщают «Вести Новосибирск». Эксперты разрабатывают новый подход к диагностике расстройств, полагая, что существующие методы малоэффективны. Сложности возникают с установлением отличий между видами депрессии. При одном у человека наблюдается постоянное подавленное состояние, при другом ─ частая смена настроений ─ биполярное расстройство, которое трудно распознать.

«Наш подход является уникальным, потому что ранее не было униполярной и биполярной диагностики депрессии. Слюна исследуется впервые при данном заболевании», ─ прокомментировала инженер-исследователь Алиса Самаринова.

Ученые установили основные биомаркеры, которые различают два вида заболевания, а также биомаркеры, которые отличают здорового человека от пациента с расстройством.

Исследования проводятся совместно с НИИ психического здоровья. Институт предоставляет пробы с биоматериалами, результаты анализов новым методом сравнивают с данными практикующих специалистов.

«Во всем мире диагноз биполярной депрессии выставляется через десять лет после того, как зафиксировано расстройство, ─ отмечает ведущий научный сотрудник отделения аффективных состояний НИИ психического здоровья Герман Симуткин. ─ Разрабатываемая система позволит диагностировать биполярную депрессию в более ранние сроки и назначать правильное лечение».

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