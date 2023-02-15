Дети-сироты смогут получать второе профессиональное образование бесплатно

Законопроект предоставит возможность детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, в том числе детям-сиротам с ОВЗ, уже получившим образование по профессии рабочего или служащего, бесплатно пройти повторное профессиональное обучение и освоить новую профессию рабочего или должность служащего.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что дети-сироты смогут бесплатно получать второе профессиональное обучение.

«Дети-сироты, имеющие ограничения по здоровью, нуждаются в особой поддержке. После принятия закона у них будет больше возможностей адаптироваться к изменениям на рынке труда, найти интересную работу и самореализоваться», – сказал Вячеслав Володин. Он уточнил, что закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Замминистра просвещения Российской Федерации Денис Грибов обратил внимание, что законопроект разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам его встречи с представителями общественности в городе Череповце 4 февраля 2020 года.

В настоящее время дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и с различными формами умственной отсталости, в силу особенностей своего развития не получают общего образования. Таким детям возможность бесплатно получить профессию дается лишь один раз по программам профессионального обучения за счет региональных бюджетов.

«Законопроект уравнивает в социальных правах и гарантиях детей-сирот в получении дополнительной профессии и квалификации. Для таких ребят с ограниченными возможностями здоровья он предусматривает ежемесячное пособие во время обучения и выплату на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей», – прокомментировал Денис Грибов.