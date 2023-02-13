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Безопасность новосибирских школ обсудили в региональном правительстве

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Также была поднята тема профилактики заболеваемости в образовательных учреждениях.

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В образовательных организациях Новосибирской области будут актуализированы вопросы обеспечения безопасности – тему обсудили в правительстве региона на заседании оперативного штаба по деятельности государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории региона в 2022-2023 учебном году, которое провел заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

Как подчеркнул замгубернатора, правительством региона уделяется особое внимание вопросам обеспечения безопасности, в том числе, вопросам антитеррористической защищенности, работоспособности технических систем безопасности, проведения профилактических мероприятий, организации входных групп. Также обсуждены вопросы профилактики заболеваемости в образовательных организации особенно в зимний сезон.

Кроме того, в ходе заседания оперштаба обсуждались вопросы текущей деятельности образовательных организаций, организации качественного горячего питания в школах, подвоза детей и другие. В этом году в Новосибирской области продолжается капитальный ремонт школ – планируется отремонтировать 14 школ.

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