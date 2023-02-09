Глава Новосибирской области выступил перед Владимиром Путиным с инициативой по развитию наукоградов

В День российской науки, президент Российской Федерации в режиме видеоконференции провел заседание Совета по науке и образованию. Президент предложил актуализировать Стратегию научно-технологического развития страны, которая была принята в 2016 году.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил главу государства учесть при актуализации стратегии роль и статус наукоемких территорий – наукоградов, академгородков, других научных муниципалитетов, придать им общегосударственную значимость.

«Очень важно, чтобы при актуализации Стратегии научно-технологического развития это направление не было утрачено, даже пробрело дополнительное значение. Если в первые годы реализации текущей Стратегии системных программ развития территорий были единицы – Новосибирск, Томск, Сколково – то на сегодняшний день таких программ уже более двух десятков. Чаще всего инициативы идет снизу – это муниципалитеты, регионы или на примере нового Большого Сарова, Росатома. Очень важно, чтобы и с государственного уровня к подобным программам, территориям было сохранено, и даже усилено внимание. Это общегосударственная ценность, и в актуализированной версии Стратегии этому нужно сохранить достойное внимание», – сказал глава сибирского региона.

Андрея Травникова поддержал ученый из Дубны Григорий Трубников, который отметил, что для эффективной работы любого ученого нужны амбициозные задачи, хорошая исследовательская инфраструктура и комфортные условия для проживания, комфортная городская среда.

Владимир Путин согласился с этим и, обратившись к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко, предложил направить в научные города, для развития там комфортной среды проживания, часть денежных средств, выделяемых по различным государственным программам, нацпроектам.