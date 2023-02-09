Какие задачи Андрей Травников назвал ключевыми для научно-инновационной сферы Новосибирской области?

В региональном бюджете-2023 год на мероприятия госпрограммы «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности» предусмотрено более миллиарда рублей.
Глава области Андрей Травников и председатель законодательного собрания региона Андрей Шимкив в День науки поздравили ученых, исследователей, сотрудников НИИ и университетов с праздником и обозначили главные задачи, которые предстоит решить для усиления позиций региона в научной среде.
В 2022-м году был впервые сформирован Национальный рейтинг научно-технологического развития субъектов РФ, напомнил глава региона. Наша область ожидаемо вошла в группу лидеров, заняв шестое место.
«Но это ни в коем случае не корректирует наше лидерское место в научных исследованиях, которое для нас определил Президент страны, назвав Новосибирск научной столицей России. Мы это осознаем, соответствуем и будем соответствовать. Но экономика нашей области настолько разностороння и многогранна, что сухие цифры статистики показывают — сфера исследований занимает не самую большую долю. Наша задача сделать так, чтобы эта доля росла, а самое главное, чтобы результаты исследований и инновационной деятельности влияли на развитие всех отраслей экономики региона», — заявил Андрей Травников.
Возможности для этого есть – это не только масштабные проекты развития научной инфраструктуры, в которые вовлечены многие новосибирские предприятия, но и меры поддержки — мощные инструменты по стимулированию научной, инновационной деятельности.
Среди таких проектов — строительство ЦКП СКИФ и кампуса НГУ, реализация десятков научных проектов в рамках программы «Академгородок 2.0», проекты СиббиоНОЦа.
Под решение этих задач региональное правительство настраивает меры поддержки учёных, научных исследований, инновационных компаний. Так, в областном бюджете на 2023 год на мероприятия госпрограммы «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности» предусмотрено более миллиарда рублей.
«И это только под эгидой регионального министерства науки и инновационной политики. Немалые средства сконцентрированы в программах других министерств – минпромторга, минсельхоза, минЖКХ. Задача этого года – донастроить наши инструменты — различные меры поддержки отраслей, предприятий — таким образом, чтобы приоритет отдавался развитию кооперации внутри региона, чтобы одно предприятие развиваясь, помогало развиваться другим. И акцент необходимо сделать на использование результатов исследований, на внедрение новых технологий, созданных в Новосибирской области. Это первый шаг», — обозначил направление работы Андрей Травников.
Еще одна задача – запустить процесс постоянной актуализации исследовательских задач и интересов органов власти региона, отдельных отраслевых предприятий. Это процесс надо сделать максимально открытым, акцентировал внимание глава региона. Важно, чтобы все видели: какие задачи важны для области, какие научные коллективы берутся за их решение, какие результаты и когда они выдают, как эти результаты внедряются реальными предприятиями. А если не внедряются, то почему. Такую систему региональные власти начнут выстраивать уже в I квартале текущего года.
«Работы нам предстоит много. Уверен, вместе мы сможем ответить на новые вызовы, если они будут, сконцентрироваться на дальнейшем ускоренном развитии экономики региона в целом и, особенно, научного и инновационного сектора», — обратился к участникам торжественного собрания Андрей Травников.
Также на мероприятии заместитель губернатора Ирина Мануйлова представила инициативы, которые в нашем регионе планируется реализовывать в течение Десятилетия науки и технологий. Среди них такие проекты как «Научное волонтерство», создание научных детских площадок, открытие центров, лабораторий, запуск исследовательской инфраструктуры.
Фото: nso.ru
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