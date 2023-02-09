Какие задачи Андрей Травников назвал ключевыми для научно-инновационной сферы Новосибирской области?

Глава области Андрей Травников и председатель законодательного собрания региона Андрей Шимкив в День науки поздравили ученых, исследователей, сотрудников НИИ и университетов с праздником и обозначили главные задачи, которые предстоит решить для усиления позиций региона в научной среде.

В 2022-м году был впервые сформирован Национальный рейтинг научно-технологического развития субъектов РФ, напомнил глава региона. Наша область ожидаемо вошла в группу лидеров, заняв шестое место.

«Но это ни в коем случае не корректирует наше лидерское место в научных исследованиях, которое для нас определил Президент страны, назвав Новосибирск научной столицей России. Мы это осознаем, соответствуем и будем соответствовать. Но экономика нашей области настолько разностороння и многогранна, что сухие цифры статистики показывают — сфера исследований занимает не самую большую долю. Наша задача сделать так, чтобы эта доля росла, а самое главное, чтобы результаты исследований и инновационной деятельности влияли на развитие всех отраслей экономики региона», — заявил Андрей Травников.