В новосибирских школах началась итоговая аттестация девятиклассников

В Новосибирской области стартовало итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников – в нем примут участие более 30 тысяч учеников региона. Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук 8 февраля принял участие в демонстрационном проведении собеседования на базе лицея №12.

«Процедура итогового собеседования помогает определить готовность школьника по итогам 9 лет обучения. Таким образом, сегодня мы даем старт государственной итоговой аттестации для 9-х классов. Все школы региона готовы к проведению ГИА, надеемся, что все пройдет в штатном режиме. Это очень важный этап для ребят. Более 31 тысячи девятиклассников приняли участие в процедуре, включающей проверку навыков чтения, пересказа, умения рассказать и вести диалог», – пояснил министр.