В новосибирских школах началась итоговая аттестация девятиклассников

Как отметил министр образования региона Сергей Федорчук, в рамках ГИА основные дисциплины — математика, русский язык и два предмета по выбору.
В Новосибирской области стартовало итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников – в нем примут участие более 30 тысяч учеников региона. Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук 8 февраля принял участие в демонстрационном проведении собеседования на базе лицея №12.
«Процедура итогового собеседования помогает определить готовность школьника по итогам 9 лет обучения. Таким образом, сегодня мы даем старт государственной итоговой аттестации для 9-х классов. Все школы региона готовы к проведению ГИА, надеемся, что все пройдет в штатном режиме. Это очень важный этап для ребят. Более 31 тысячи девятиклассников приняли участие в процедуре, включающей проверку навыков чтения, пересказа, умения рассказать и вести диалог», – пояснил министр.
Как прокомментировал Сергей Федорчук, в рамках ГИА основные предметы – математика, русский язык и два предмета по выбору. До 1 марта будет сформирована база по тем предметам, которые ребята выберут для сдачи ГИА, чтобы потом определиться с дальнейшим путем – либо продолжить обучение в 10-м классе, либо пойти учиться в колледж. Собеседование будет проходить 8 февраля в течение дня, кроме того, 15 марта и 15 мая будет повторно проводиться итоговое собеседование для тех ребят, которые по каким-то причинам не смогут принять в нем участие сегодня, чтобы получить допуск к участию в ГИА.
Согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.
Итоговое собеседование направлено на проверку коммуникативной компетенции обучающихся 9 классов – умения создавать монологические высказывания на разные темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением дополнительной информации. Проходит итоговое собеседование в образовательных организациях, в которых обучаются выпускники.
Фото: nso.ru
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