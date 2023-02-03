В Октябрьском районе Новосибирска построили инновационную школу

Новая школа в Октябрьском районе Новосибирска построена в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по принципиально новому проекту, в этом году школа примет первых учеников. Завершение работ на объекте проконтролировал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

«Новая школа в микрорайоне Европейский берег, рассчитанная на 825 учащихся, изначально была запланирована по нетиповому проекту, разработанному с учетом потребностей территории и современных требований образовательного процесса. Для жителей микрорайона – школа долгожданная и жизненно необходимая, поэтому к объекту обращено пристальное внимание и областных властей. С учетом тех обстоятельств, что сроки сдачи объекта претерпевали изменения, в настоящее время крайне важно соблюсти все достигнутые договоренности, в условленные сроки завершить поставки и монтаж оборудования, устранить все замечания, и полностью подготовить объект к скорейшему вводу в эксплуатацию», – отметил Сергей Нелюбов.