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В Октябрьском районе Новосибирска построили инновационную школу

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Здесь предусмотрены специальные кабинеты-лаборатории, IT-полигон, фаблаб – мастерская с 3D-принтерами, кинозал и студия звукозаписи.

Новая школа в Октябрьском районе Новосибирска построена в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по принципиально новому проекту, в этом году школа примет первых учеников. Завершение работ на объекте проконтролировал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

«Новая школа в микрорайоне Европейский берег, рассчитанная на 825 учащихся, изначально была запланирована по нетиповому проекту, разработанному с учетом потребностей территории и современных требований образовательного процесса. Для жителей микрорайона – школа долгожданная и жизненно необходимая, поэтому к объекту обращено пристальное внимание и областных властей. С учетом тех обстоятельств, что сроки сдачи объекта претерпевали изменения, в настоящее время крайне важно соблюсти все достигнутые договоренности, в условленные сроки завершить поставки и монтаж оборудования, устранить все замечания, и полностью подготовить объект к скорейшему вводу в эксплуатацию», – отметил Сергей Нелюбов.

В настоящее время подрядной организацией завершается выполнение отделочных работ, устанавливается мебель и оборудование. Пространство в образовательном учреждении спроектировано с учетом современных дизайнерских решений и инновационных подходов к организации образовательного процесса. Здесь предусмотрен отдельный блок для начальной школы, специальные кабинеты–лаборатории, IT-полигон, фаблаб – мастерская с 3D-принтерами, кинозал, студия звукозаписи, студия дизайна, учительский open space, вместительная столовая на 413 мест, хореографический класс, спортивные залы, библиотека, аудитории для индивидуальных занятий. Помещения имеют возможность трансформироваться в зависимости от поставленных задач. Для проведения общих собраний, мероприятий и обучения предусмотрен просторный атриум. Оснащение кабинетов также предполагается согласно всем современным требованиям и стандартам.

Как ранее отмечал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, этот год в регионе станет рекордным по количеству строительства и ввода школ. Планируется открыть 14 учреждений среднего образования.

Фото: nso.ru

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