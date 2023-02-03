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Центр изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий откроют в Новосибирской области

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Центр будет создан на базе Новосибирского государственного университета в этом году.

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Меморандум о создании Центра изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий подписали министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, ректор НГУ Михаил Федорук, председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Солнцев.

Главными направлениями совместной научно-исследовательской деятельности Центра станут борьба с онкологией и туберкулезом, создание медицинских дата-сетов, разработка моделей по обнаружению лесных пожаров, этическая разработка и применение систем ИИ в различных отраслях экономики. Центр будет создан на базе НГУ в этом году.

ПАО «Сбербанк» развивает сеть региональных центров искусственного интеллекта с ведущими вузами страны. Новосибирская область стала вторым субъектом после Приморья, где создается региональная площадка по изучению ИИ.

«В Новосибирской области есть большие заделы в сфере искусственного интеллекта, это и научные разработки, и бизнес-компании, и внедрения в госсекторе. Это сейчас ключевой мировой тренд, и важно не упустить момент. Действия в одной связке науки, государства, бизнеса открывают перед нами огромные возможности по качественному рывку вперед, внедрению новейших разработок в разные сферы жизни на благо людей», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

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