2023 год станет рекордным по числу новых школ в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников проконтролировал готовность к работе новой школы в посёлке Восход Новосибирского района, а также озвучил планы регионального Правительства по вводу новых школ. Если за пять лет, с 2018-го по 2022-й, было построено 23 школы, то за один 2023-й свои двери должны открыть 14 заведений среднего образования.

«В этом году у нас – рекордный объём строительства и ввода школ. Но, судя по обратной связи, информация о новых объектах не доходит до родителей, звучат вопросы: «А когда будет построено у нас?». Поручаю на сайте министерства образования региона сделать отдельную страницу, посвящённую строительству школ: все адреса, характеристики будущих зданий и сроки ввода. Поручение минстрою – нужно установить на объектах видеокамеры, чтобы любой человек мог видеть, как идёт стройка. Также следует периодически выкладывать хронологию строительства с фотографиями. Предлагаю ещё один элемент: чтобы руководители подрядных организаций на каждом объекте записали видеообращения, в которых подтвердят сроки ввода школ. Обязательно надо привлекать родителей, родительские комитеты по всем вопросам – вплоть до выбора цвета стен и мебели. Такая практика у нас уже есть, но надо, чтобы на каждом объекте присутствовал родительский комитет, чтобы он согласовывал те или иные решения».