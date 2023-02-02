2023 год станет рекордным по числу новых школ в Новосибирской области

Ожидается, что за год свои двери откроют сразу 14 заведений среднего образования.
Губернатор Андрей Травников проконтролировал готовность к работе новой школы в посёлке Восход Новосибирского района, а также озвучил планы регионального Правительства по вводу новых школ. Если за пять лет, с 2018-го по 2022-й, было построено 23 школы, то за один 2023-й свои двери должны открыть 14 заведений среднего образования.
«В этом году у нас – рекордный объём строительства и ввода школ. Но, судя по обратной связи, информация о новых объектах не доходит до родителей, звучат вопросы: «А когда будет построено у нас?». Поручаю на сайте министерства образования региона сделать отдельную страницу, посвящённую строительству школ: все адреса, характеристики будущих зданий и сроки ввода. Поручение минстрою – нужно установить на объектах видеокамеры, чтобы любой человек мог видеть, как идёт стройка. Также следует периодически выкладывать хронологию строительства с фотографиями. Предлагаю ещё один элемент: чтобы руководители подрядных организаций на каждом объекте записали видеообращения, в которых подтвердят сроки ввода школ. Обязательно надо привлекать родителей, родительские комитеты по всем вопросам – вплоть до выбора цвета стен и мебели. Такая практика у нас уже есть, но надо, чтобы на каждом объекте присутствовал родительский комитет, чтобы он согласовывал те или иные решения».
Задача, стоящая перед областью – выйти на объём ввода не менее десяти тысяч новых мест в год и за три года закрыть острую проблему дефицита. Как пояснил Андрей Травников накануне во время прямого эфира на телеканале ОТС, для этого Правительство Новосибирской области использует все возможности, участвует во всех федеральных программах – национальном проекте «Образование», программе «Жильё», программе по линии Минсельхоза «Комплексное развитие сельских территорий», входит в такие федеральные программы, как строительство школ по концессионным соглашениям. Используются и свои, региональные программы.
Здание новой школы в посёлке Восход губернатор назвал «замечательным»: «Всё продумано, выверено, полностью готово к приёму детей. К школе организован удобный подъезд, есть тротуары, оборудованы пешеходные переходы. Будет парковка для автомобилей, рядом остановка общественного транспорта. Планируется, что уже в четвёртой учебной четверти, а возможно и раньше, дети сядут за парты». Подрядчиком объекта выступает ООО «СибРемонтСервис».
Андрей Травников особо отметил: «Сегодня генподрядчик рассказал о проблемах, которые ему пришлось преодолевать в прошлом году. Моя позиция: объективные сложности есть, но они не должны быть оправданием срывов. В прошлом году сложности были очень серьёзные. То, что в прошлом году удалось построить – это в каждом случае маленький подвиг. Редко благодарю подрядчиков, но сегодня выражаю благодарность, потому что строители действительно её заслуживают, с учётом той обстановки, в которой они работали в 2022-м году».
Новая школа посёлка Восход – больше, чем просто СОШ, это – Центр образования «Восход». В нём размещены: 16 кабинетов начальной школы, по шесть кабинетов математики, русского языка, иностранного языка, четыре кабинета истории и обществознания, три кабинета информатики, по два кабинета физики и географии, по одному кабинету химии, биологии, экологии, радио-моделирования, музыки, рисования, учебные мастерские – столярные и слесарные, кабинеты кулинарии, кройки и шитья, гардероб на 1100 мест, четыре пассажирских лифта, два больших спортивных зала по 540 кв. м, малый спортивный зал, зал хореографии, столовая, актовый зал на 500 мест, два читальных зала, библиотека и музей. Выполнено благоустройство прилегающей территории.
Фото: nso.ru
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