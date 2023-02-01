Новосибирские ученые разработали радарные системы с «искусственным зрением» и «умную упаковку»

Сверхмощные каналы передачи данных, радарные системы с «искусственным зрением», «умную упаковку», органические вещества для определения потребностей растений и многие другие разработки предлагают молодые ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты». Эта работа направлена на достижение технологического суверенитета России.

Замгубернатора Ирина Мануйлова ознакомилась с научными проектами молодых ученых в лабораториях НГУ – разработки ведутся с 2021 года, в Новосибирской области с 2021 года созданы четыре молодежные лаборатории.



«НГУ гармонично вписался в реализацию нацпроекта. На работу молодежных лабораторий вуза делается ставка при реализации технологического суверенитета страны, их деятельность тесно связана с работой научных институтов и их индустриальных партнеров, которые приходят сюда за конкретными продуктами – как в научно-образовательном центре «Газпромнефть – НГУ». Новый проект, стартовавший в этом году – студенческие стартапы, по которым 49 студентов региона получили по миллиону рублей на реализацию своих проектов, большинство из них – выходцы из НГУ», – прокомментировала Ирина Мануйлова.