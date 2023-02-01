Новосибирские ученые разработали радарные системы с «искусственным зрением» и «умную упаковку»

С изобретениями молодых ученых ознакомилась заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.
Сверхмощные каналы передачи данных, радарные системы с «искусственным зрением», «умную упаковку», органические вещества для определения потребностей растений и многие другие разработки предлагают молодые ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты». Эта работа направлена на достижение технологического суверенитета России.
Замгубернатора Ирина Мануйлова ознакомилась с научными проектами молодых ученых в лабораториях НГУ – разработки ведутся с 2021 года, в Новосибирской области с 2021 года созданы четыре молодежные лаборатории.
«НГУ гармонично вписался в реализацию нацпроекта. На работу молодежных лабораторий вуза делается ставка при реализации технологического суверенитета страны, их деятельность тесно связана с работой научных институтов и их индустриальных партнеров, которые приходят сюда за конкретными продуктами – как в научно-образовательном центре «Газпромнефть – НГУ». Новый проект, стартовавший в этом году – студенческие стартапы, по которым 49 студентов региона получили по миллиону рублей на реализацию своих проектов, большинство из них – выходцы из НГУ», – прокомментировала Ирина Мануйлова.
Как прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, молодежная лаборатория – это один из инструментов приближения вузов к реальному сектору экономики. «Каждая молодежная лаборатория уже привлекает от 3 до 5 млн рублей в год – у всех них есть заказчики», – отметил министр.
В ходе пресс-тура ученые молодежной лаборатории низкоуглеродных химических технологий рассказали о своих разработках: в их числе составляющие для искусственного интеллекта, способные «принимать решения» в соответствии с физическими параметрами, «умная упаковка», которую можно, к примеру, имплантировать в ткани растений для определения дефицита в них тех или иных веществ. Отличительной особенностью данных разработок является низкая цена их производства. В лаборатории электрофизических исследований трудятся над изобретением беспрецедентно широкого канала передачи данных, который в будущем значительно расширит возможности мобильного интернета, также здесь разрабатывается «искусственное зрение» – сверхчувствительная радарная система для современных скоростных автомобилей.
Фото: nso.ru
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